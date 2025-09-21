Kanada, İngiltere ve Avustralya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Filistin Devleti’ni tanıma yönünde resmi kararlarını duyurdu.
İsrail işgali altındaki Filistin, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988’den bu yana giderek daha fazla ülke tarafından tanınıyor.
Bugün itibarıyla, Birleşmiş Milletler’e üye 193 devletten 147’si Filistin Devleti’ni resmen tanıdı. Bu zincire son olarak Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık da katıldı.
3 ülke, Filistin Devleti"ni resmi olarak tanıdıklarını ilan etti.
Öte yandan Fransa, İngiltere, Belçika, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Andorra ve San Marino'nun da Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda Filistin Devletini tanıdıklarını duyurmaları bekleniyor.
KANADA: "FİLİSTİN VE İSRAİL İÇİN BARIŞÇIL BİR GELECEK"
Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Kanada, Filistin Devleti’ni tanıyor ve Filistin ile İsrail için barışçıl bir gelecek inşa etme yolunda ortaklığımızı sunuyor. Mevcut İsrail hükümeti sistematik olarak bir Filistin devleti kurulmasını engelliyor.”
İNGİLTERE BARIŞ VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM UMUDU
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, tarihi açıklamasında şu ifadelere yer verdi.
“Bugün, Filistinliler ve İsrailliler için barış ve iki devletli bir çözüm umudunu canlandırmak üzere Birleşik Krallık, Filistin Devletini resmen tanımaktadır. Barış ve iki devletli çözüm ihtimalini canlı tutmak için çalışıyoruz. Hamas Hareketi'nin gelecekte ya da yönetimde ya da güvenlikte hiçbir rolü olmamalı. İsrailliler ve Filistinliler şiddet veya acı çekmeden barış içinde yaşamak istiyor. İki devletli çözüm umudu azalıyor ama bu ışığın sönmesine izin veremeyiz. Bugün Filistin devletini tanıyan 150'den fazla ülkeye katılıyoruz."
AVUSTRALYA: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TEK YOL
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, yayımladıkları ortak bildiride Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığını açıkladı.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
“Avustralya, Filistin halkının uzun süredir devam eden meşru devlet olma arzusunu tanıyor… Bugünkü karar, Avustralya’nın iki devletli çözüme olan bağlılığını yansıtıyor. Bu çözüm, İsrail ve Filistin halkları için kalıcı barış ve güvenliğe giden tek yoldur.”
Avustralya ayrıca bu adımın, Kanada ve Birleşik Krallık ile koordineli bir uluslararası girişimin parçası olduğuna dikkat çekti.
Her üç açıklamada da, Filistin Yönetimi’nin demokratik seçimler yapması, yönetişim ve eğitim alanında ciddi reformlara gitmesi gerektiğine değinildi. Diğer yandan, “Hamas’ın Filistin’de hiçbir rolü olamaz” ifadesiyle Hamas’ın süreçten dışlanması gerektiği beyan edildi.
İSRAİL KARALAR BAĞLADI
İşgalci Başbakan Netanyahu, gelişmeleri değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
“Filistin devleti kurulması çağrıları varlığımızı tehdit ediyor ve terörizme mantıksız bir ödül oluşturuyor. Birleşmiş Milletler ve diğer tüm cephelerle yüzleşmek ve hakkımızda yayılan yalan propagandayla mücadele etmek zorunda kalacağız. Birleşmiş Milletler’de, kötülük güçlerine karşı adil mücadelemizde gerçeği ve gerçek barış vizyonumuzu güçten doğan şekilde sunacağım.”
Ayrıntılar geliyor...