Gazze'de katliama desteğe sert tepki! Blinken, Filistin'de protestoyla karşılandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirilen katliamların ardından bugün Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü. Blinken Batı Şeria'daki Filistinliler tarafından protesto edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de on binlerce insanın katliamının ardından müzakere sürecinin gündemiyle bugün hem İsrail hem de Filistin'i ziyaret etti. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik yeni saldırı emri vermesinin hemen öncesinde gerçekleşen ziyarette Blinken, Filistinliler tarafından protesto edildi.

BLINKEN MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail’in ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesine geldi. Bakan Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

FİLİSTİNLİLER PROTESTO ETTİ

Filistinliler, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek için işgal altındaki Batı Şeria'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretini protesto etti.

Öte yandan Blinken, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü. Blinken'in görüşmesinin ardından Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve rehine takası anlaşmasını reddettiğini duyurdu. Netanyahu, Refah kentine yeni saldırı emri verdiğini söyledi.