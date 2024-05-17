Gazze'de son durum... Biden 1 haftada sözünü unuttu! Katliama desteğin en net kanıtı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze Şeridi'nden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bölgede can kaybı sayısı 35.303'e yükseldi. Geçen hafta İsrail'e silah göndermeyi durdurabileceğini açıklayan Biden yönetimi sözünden döndü. Öte yandan, AFP'nin Gazze'den paylaştığı fotoğrafta İsrail'in saldırı için kullandığı ABD mühimmatları görüntülendi. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti CAN KAYBI 35 BİN 303'E ÇIKTI

HİZBULLAH, İSRAİL'i KAMİKAZE İHA İLE VURDU

BIDEN SÖZÜNDEN DÖNDÜ! GAZZE'DEN SON FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

İSRAİL UNRWA OKULUNA SALDIRDI

İSRAİL'DEN MISIR'A TEKLİF

BEYAZ SARAY: GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR ARTACAK

NETANYAHU,SAVUNMA BAKANI'YLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

BEYT HANUN SAKİNLERİ 5 GÜNDÜR KUŞATMA ALTINDA

17.05.2024 10:30

CAN KAYBI 35 BİN 303'E ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 224 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 31 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının 79 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.

17.05.2024 09:30

HİZBULLAH, İSRAİL'i KAMİKAZE İHA İLE VURDU

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktaya kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, yaptığı açılamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gaton yerleşim birimine yönelik sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, Gaton'da yer alan 411'inci Topçu Tugayı'nda kurulan çadır, askeri ofis ve askerlerin kamikaze İHA'lar ile vurulduğu kaydedildi. Saldırı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

🔴17.05.2024 08:00

BIDEN SÖZÜNDEN DÖNDÜ! GAZZE'DEN SON FOTOĞRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Biden bir hafta bile dayanamadan sözünden döndü, İsrail'e gönderilecek silahlar için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta İsrail'in Refah kentinde başlattığı büyük işgalin ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e silah göndermeyi durdurabileceklerini söylemişti. İsrail'in kara saldırısında kullanabileceği 900 kilogramlık bombanın İsrail'e sevkiyatının erteleneceğini aktarmıştı.

Biden yönetiminin son kararına göre, İsrail'e değeri 1 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat göndermeyi planlanıyor.

Öte yandan, Fransız haber ajansı AFP, Gazze'nin kuzeyindeki Han Yunus'ta Filistinli çocukların fotoğraflarını yayınladı. Fotoğrafta, İsrail saldırısında kullanılan patlamış ABD mühimmatları dikkat çekti.

17.05.2024 05:00

İSRAİL UNRWA OKULUNA SALDIRDI

İsrail ordusu, Deir Al-Balah iline bağılı Nuseirat Kampı bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula saldırı düzenledi.

17.05.2024 04:00

İSRAİL'DEN MISIR'A TEKLİF

İsrail’in 7 Mayıs'ta işgal ederek geçişlere kapattığı Gazze’deki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin Mısır’a Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı Filistinli temsilcileri de içeren teklif sunduğu öne sürüldü.

İsrail’in Walla haber sitesinde yer alan ve konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması için Mısır’a teklif sundu. Haberde Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılması konusunu görüşmek üzere İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkililerini de içeren bir İsrail heyetinin Kahire'de Mısır istihbarat yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

İsrail’in Mısır'a Şin-Bet tarafından hazırlanan ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını öngören bir plan sunduğu ve buna göre sınır kapısının İsrail “denetimi” altında olacağı ancak planın bazı Filistinli temsilciler ile BM personelini de içerdiği kaydedildi. Haberde İsrail’in planına göre sınır kapısının sadece Gazze’den giriş ve çıkış ile Mısır'dan yakıt transferi için kullanılacağı ve Mısır'dan yardım tırlarının transferinin İsrail’in kontrolü sonrası Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından geçeceği aktarıldı.

17.05.2024 03:00

BEYAZ SARAY: GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR ARTACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Gazze ve Refah'taki son durumla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Gazze'ye karadan giren insani yardımların (Joe) Biden yönetiminin çabalarıyla bir ölçüde arttığını savunan Jean-Pierre, "Gazze'ye daha fazla insani yardım götürmeliyiz çünkü oradaki durumun ne kadar acil olduğunu biliyoruz." dedi. Gazze'ye sadece insani yardım değil, hastanelerde kullanılabilmesi için yakıtın da girmesi noktasında İsrail hükümetiyle sürekli olarak görüştüklerini belirten ABD'li sözcü, bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ABD'nin Gazze açıklarında inşa ettiği geçici limanın tamamlandığını ve ilerleyen günlerde devreye alınacağını vurgulayan Jean-Pierre, "Geçici liman yapıldı, bu çok önemli, önümüzdeki günlerde operasyonel hale gelecek. Böylece Gazze'ye daha fazla insani yardım götürebileceğimizden eminiz. Ayrıca İsrail'in de insani yardım görevlilerinin korunduğundan emin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediklerini iddia eden Jean-Pierre, bölgede Hamas yönetiminin de olmasını istemediklerini kaydetti.

ABD'li sözcü, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes ve insani yardımlar konusunda "kendi siyasi çıkarları ve geleceği" için ağır davrandığı şeklindeki bir soruya net cevap vermekten kaçınırken, Biden yönetiminin çabalarına atıf yapmakla yetindi.

17.05.2024 02:00

NETANYAHU,SAVUNMA BAKANI'YLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin saldırıları sonrası Gazze’nin idaresi konusunda ayrışma yaşadığı Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yüz yüze bu konuyu görüşeceğini belirtti.

Netanyahu, İsrail’in güneyinde Gazze sınırı yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Gallant ile yaşadığı ayrışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Bakanı'na hala güvenip güvenmediği ve kendisiyle birlikte çalışıp çalışamayacağı sorulan Netanyahu, “Eğer Savunma Bakanı'nın dün söylediklerinden bahsediyorsanız, ona söyleyeceklerimi ilk olarak yüz yüze söyleyeceğim, burada değil.” cevabını verdi.

Netanyahu, Gallant ile ayrışma yaşadığı Gazze’nin idaresi konusundaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini belirterek, İsrail’in saldırıları sonrası Gazze’nin idaresinin Filistin Yönetimi’ne devredilmesine karşı olduğunu da yineledi.

17.05.2024 01:00

BEYT HANUN SAKİNLERİ 5 GÜNDÜR KUŞATMA ALTINDA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'na saldırıları ve bu saldırıların bölge sakinlerinin insani şartları üzerindeki yansımaları ele alındı.

İsrail askeri araçlarının, Beyt Hanun'dan sızarak bölgeyi kuşatma altına aldığı ve Cibaliya'yı işgal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Beyt Hanun kentindeki binlerce Filistinliden kendilerine onlarca çağrı geldiği, İsrail güçleri tarafından beş gündür uygulanan kuşatma nedeniyle temel yaşam kaynaklarından yoksun oldukları bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.

Şu anda Beyt Hanun'da bulunan binlerce Filistinlinin, Cibaliya'ya başlayan saldırılardan bu yana gıda, su gibi yaşamsal ihtiyaçlardan herhangi birine ulaşamadığı belirtildi.

Beyt Hanun sakinlerinin kentin içinde tamamen kuşatma altında olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca Cibaliya kampının doğu tarafındaki yoğun bombardıman nedeniyle bazılarının yaralandığı ve İsrail'in Beyt Hanun Hastanesini hedef alması nedeniyle bölgede sağlık merkezi olmadığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümet, binlerce kadın ve çocuğun aralarında bulunduğu bölge halkının hayati sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Yer: Gazze