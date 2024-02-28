Gazze'de son durum! BM raportöründen kan donduran sözler: Kadınlara yapılanları görünce dehşete kapıldık

İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken can kaybı son 24 saatte 96 artarak 29 bin 878'e yükseldi. Bölgede kıtlık yaşanırken okula sığınan bir Filistinli, "Bütün erkekler okuldan çıplak olarak çıkarıldı ve gece yarısına kadar açıkta bırakıldı." dedi. BM özel raportörü Alsalem ise "Filistinli kadınların çırılçıplak soyulduğuna ve özellikle sorgulama sırasında aşağılayıcı durumlarda fotoğraflarının çekildiğine dair güvenilir raporlar karşısında dehşete kapıldık." ifadelerini kullandı.

02/28/2024 11:36

"BÜTÜN ERKEKLERİ ÇIPLAK OLARAK ÇIKARDILAR"

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya şehri sakinlerinden 48 yaşındaki Filistinli Fethi Said, insani felaket haline gelen kıtlık ve açlık tehlikesi altında ailesiyle verdikleri yaşam mücadelesini anlattı. "Savaşın 22. gününde evimiz bombalandı ve yerle bir edildi." diyen Said, bir komşu evine sığındıklarını fakat bölgeye yönelik şiddetli bombalanmanın devam ettiğini aktardı.

Said, "Okula yerleştikten sonra 9 Aralık'ta İsrail güçleri etrafımızı sardı. Bütün erkekler okuldan çıplak olarak çıkarıldı ve gece yarısına kadar açıkta bırakıldı. Okuldaki diğer ailelerle birlikte, 20 gündür un ve buğday ekmeği hatta hayvan yemi ile karıştırılmış ekmek bile yiyemedik." dedi.

Gıda fiyatlarının aşırı pahalı olduğunu ve bulunamadığını belirten Said, yardımların bölgeye ulaşamadığını hatırlatarak, "25 kilogram bir çuval unun fiyatı, eğer bulunabilirse 3 bin şekele ulaşıyor ( yaklaşık 828 dolar), sebze ise çok az ve bulunabilmesi zor, hastalıklar da arttı." diye konuştu.

02/28/2024 10:45

"KADINLARI SOYUP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER"

Birleşmiş Milletlerin (BM) kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki özel raportörü Reem Alsalem, Gazze'yi "gerçek bir cehennem" olarak tanımladı. "Raporda, Filistinli kadın ve kız çocuklarının maruz kaldığı insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleden duyduğumuz derin endişeyi dile getirdik." diyen Alsalem, Gazze'deki kadınların cinsel saldırı ve tecavüz tehdidiyle de karşılaştıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinli kadınların çırılçıplak soyulduğuna ve özellikle sorgulama sırasında aşağılayıcı durumlarda fotoğraflarının çekildiğine dair güvenilir raporlar karşısında dehşete kapıldık. Gazze'de gözaltına alındıktan sonra peçeleri çıkarılan ve erkek polislerce üstleri aranmış kadınlar var. Ayrıca bu kadınların fotoğrafları çekildi. Bunlar, İsrail askerleri arasında ve internet ortamında da paylaşıldı. Bunlar açıkça savaş yasalarının ihlalidir."

02/28/2024 09:15:09

KITLIK UYARISI

İnsani yardım kuruluşları İsrail’i Gazze’de çalışmalarını imkansız hale getirmekle suçladı. Birleşmiş Milletler (BM), yeterli gıda yardımı ulaştırılamaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki nüfusun dörtte birinin “kıtlığın eşiğinde olduğu” uyarısında bulunurken, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, İsrail'i sağlık tesislerini saldırılardan korumayı önemsememekle suçladı.

02/28/2024 03:15

BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. Deir al Balah kentindeki bir binaya düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye gelen Filistinliler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

02/28/2024 01:00

CAN KAYBI 30 BİN DAYANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 144 günden bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 11 katliam sonucu 96 kişinin öldürüldüğü, 172 kişinin yaralandığı belirtildi. Buna göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 29 bin 878’e, yaralı sayısının da 70 bin 215'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.