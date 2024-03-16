Gazze'de son durum! Can kaybı arttı, halk çocuklarını otlarla doyuruyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. Can kaybı 31 bin 553'e yükselirken, Filistinli yaşlı bir kadın gözyaşları içinde, torunlarını sokaktan topladığı otlarla doyurmaya çalıştığını söyledi.

16.03.2024 13:55

CAN KAYBI YİNE ARTTI

İsrail güçlerinin 162 gündür saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi’nde can kayıpları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından Gazze’de 7 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırılarda 63 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada 112 kişi de yaralandı. Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 31 bin 553’e, yaralananların sayısı ise 73 bin 546’ya yükseldi.

16.03.2024 13:08

TORUNLARINI OTLA DOYURMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı altında tuttuğu ve yardımların girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze'de 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele ediyor. Yerlerinden edilen ve yiyecek bir lokma ekmeğe bile muhtaç hale getirilen Gazzeliler, İsrail'in devam eden saldırıları ve yardım girişlerine izin vermemesi nedeniyle hayatlarındaki en zor ramazanı geçiriyor.

Açlığın kol gezdiği Gazze'de durum kuzey bölgelerde daha da ağır. Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışan Gazzeliler, ramazan ayını yokluğu en derinden hissederek yaşıyor. Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, İsrail’in kıtlığa sürüklediği Gazze’deki yaşlı bir kadının ailesini beslemek için sokaktan topladığı otları pişirdiği görülüyor. Yaşlı kadın, ne yaptığı sorusuna, gözyaşları içinde, “Biraz ot pişiriyorum. Başka ne pişireceğiz? Ne yapabiliriz?” cevabını verdi.

16.03.2024 13:00

YETERSİZ BESLENME 2 KATINA ÇIKTI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve bölgedeki ortaklarının Şubat ayında Gazze Şeridi’nde yürüttüğü tarama sonuçlarını yayınladı. UNICEF raporuna göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme oranının yüzde 31 olduğu hatırlatılırken savaşın geniş etkileri ve yardımların ulaştırılmasında devam eden kısıtlamalar nedeniyle çocukların yetersiz beslenme oranının hızla arttığı ve yıkıcı boyutlara ulaştığı vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyindeki 2 yaş altındaki her 3 çocuktan 1'i akut yetersiz beslendiği aktarılan raporda, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde en az 23 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluk sonucu hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Barınaklardaki ve sağlık merkezlerindeki çocukların yüzde 4,5 nin yetersiz beslenmenin yaşamı en çok tehdit eden şekli olan, acil terapötik beslenme ve tedavi almadıkları takdirde çocukları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakan şiddetli zayıflama ile mücadele ettiğini ortaya koydu.

Yer: Gazze