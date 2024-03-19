Gazze'de son durum... İsrail kara operasyonu düzenleyecek mi? ABD'den dikkat çeken hamle

Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 165 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31.726'ya yükselirken, ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken bir hamle geldi. 1 aylık aranın ardından Netanyahu ile telefonda görüşen Biden, Gazze'ye acil insani yardımların kayda değer şekilde artırılması gerektiğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin Amerikalı ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kalan Biden ile Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın güvenceye alınması konusunu da ele aldı." denildi.

19.03.2024 10:15

🔴HAMAS LİDERLERİNDEN ISSA, İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız olarak devam ediyor. Son haber ise Hamas kanadından geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadının üç numaralı ismi Marwan Issa'nın geçen hafta İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Issa, İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi. Hamas ise ölüm haberine yönelik bir açıklama yapmadı.

19.03.2024 06.00

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, kentteki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

19.03.2024 05.00

UNRWA, GIDA KRİZİNİN YAŞANDIĞI GAZZE'DE FİLİSTİNLİLERE UN DAĞITTI

Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor.

Gazze kentinde Filistinliler, sınırlı sayıda un alabilmek için Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dağıtım merkezi önünde bekledi.

19.03.2024 04.00

🔴BIDEN, NETANYAHU'YA REFAH KONUSUNDAKİ "DERİN ENDİŞELERİNİ" İLETTİ

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında yaklaşık 1 aylık aranın ardından dün gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Biden, Netanyahu'ya, Gazze'ye acil insani yardımların kayda değer şekilde artırılması gerektiğini belirtti. İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkına vurgu yapan Biden, bununla beraber İsrail'in de sivilleri koruma sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Katar'da İsrail ile Hamas arasında devam eden rehine takası anlaşma sürecinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Başkan, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonu olasılığından duyduğu derin endişelerinin altını çizdi." ifadelerine yer verildi. Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin Amerikalı ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kalan Biden ile Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın güvenceye alınması konusunu da ele aldı.

Konuyla ilgili dün düzenlediği basın brifinginde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD olarak İsrail'in 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" yapmasına karşı olduklarını dile getirmişti.

19.03.2024 02:30

İSRAİL, 14 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Refah şehrinin Musbih, Hirbetu'l Ades ve El-Cenine mahallelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Hastane yetkilileri, iki ev ve bir apartman dairesinin hedef alındığı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinlinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

19.03.2024 01.30

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: REFAH'A KARA SALDIRISI FELAKET OLUR VE BUNA İZİN VERİLMEMELİ

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısının felaket olacağını ve buna izin verilmemesi gerektiğini bildirdi. İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Lockyear, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Lockyear, "Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

19.03.2024 01.00

İSRAİL ŞİFA HASTANESİ'NDE ALIKOYDUĞU GAZETECİLERİN BİR KISMINI SERBEST BIRAKTI

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu bazı gazetecileri 12 saatin ardından serbest bıraktı.

Esirler Enformasyon Ofisi'nin sosyal paylaşım sitesinden yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un de aralarında olduğu bazı gazetecilerin Şifa Hastanesi'nde 12 saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığı aktarıldı. Açıklamada, serbest bırakılan gazetecilerin sayısına ilişkin net bilgi verilmezken, İsrail ordusundan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Al Jazeera kanalı ise muhabiri İsmail el-Gul'un ve bazı gazetecilerin İsrail tarafından Şifa Hastanesinde 12 saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

19.03.2024 00.30

İSRAİL ORDUSU BASKIN DÜZENLEDİĞİ ŞİFA HASTANESİ'NDE 20 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 200 KİŞİYİ TUTUKLADI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 164 gündür sürerken, 7 Ekim’den bu yana 4’üncü kez Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yaklaşık 30 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’ne baskın düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun baskın sırasında 20 kişiyi öldürdüğünü belirterek, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi. Baskın sırasında 1 İsrail askerinin öldüğünü belirten Hagari, Şifa Hastanesi’nde para ve silah bulduklarını iddia etti.

19.03.2024 00.10

ABD, İSRAİL'İN HAMAS'IN ÜÇ NUMARALI İSMİ MARWAN ISSA'YI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa’yı öldürdüğünü doğruladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in hafta başında düzenlediği bir saldırıda Hamas'ın üç numaralı askeri yetkilisi olan Marwan Issa’yı öldürdüğünü doğruladı. Sullivan, "Diğer üst düzey liderler muhtemelen Hamas'ın tünel ağının derinliklerinde saklanıyorlar ve adalet onlar için de gelecek. Bunu sağlamaya yardımcı oluyoruz” dedi.

19.03.2024 00.00

🔴İSRAİL VE HAMAS HEYETLERİ KATAR'DA

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya geldiği belirtilerek, İsrail ve Hamas heyeti üyelerinin aynı otelde kalacakları ifade edildi.

Yer: Gazze