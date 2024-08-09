Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de son durum... İsrail ordusu duyurdu! Han Yunus'a kara saldırısı başlatıldı
CANLI ANLATIM

Gazze'de son durum... İsrail ordusu duyurdu! Han Yunus'a kara saldırısı başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de son durum... İsrail ordusu duyurdu! Han Yunus&#039;a kara saldırısı başlatıldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Gazze'de düzenlediği saldırılar ile bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusunun aynı bölgede 30 noktaya hava saldırısı düzenlediği de aktarıldı.

Canlı Anlatım Özeti
  • ATEŞKES ÇAĞRILARI SÜRERKEN HAN YUNUS'A KARA SALDIRISI!
  • İSRAİL ORDUSU NUSEYRAT KAMPI'NDA 4 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
  • ABD, MISIR VE KATAR'DAN GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI
  • HAMAS'TAN KATLİAMA SERT TEPKİ

09.08.2024 11:13

ATEŞKES ÇAĞRILARI SÜRERKEN HAN YUNUS'A KARA SALDIRISI!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı. 

İsrail'in Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlatması, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasında bölgesel gerilimin zirveye çıktığı dönemde; ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı

09.08.2024 11:11

İSRAİL ORDUSU NUSEYRAT KAMPI'NDA  4 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 308 gündür devam ederken ordunun Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na yönelik saldırısında Matar ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan Filistinliler Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine nakledildi. Bölgedeki binaların ağır hasar aldığı kaydedildi.

Gazze'de son durum... İsrail ordusu duyurdu! Han Yunus'a kara saldırısı başlatıldı - 2. Resim

09.08.2024 00:56

ABD, MISIR VE KATAR'DAN GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla ortak yazılı açıklama yayımlandı. İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için müzakereleri 15 Ağustos'ta yeniden başlatma çağrısının yapıldığı açıklamada, müzakerelerin yeni sürecini Mısır'ın başkenti Kahire veya Katar'ın başkenti Doha'da başlatmaya işaret edildi.

09.08.2024 00:26

HAMAS'TAN KATLİAMA SERT TEPKİ

Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 2 okulu bombalayarak savunmasız sivilleri yok etmeyi, yerinden etmeyi ve korkutmayı amaçladığını belirtti.

Hamas'tan, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı 2 okulun bombalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'Roblox' ve 'Instagram' açıklamasıErcan Havalimanı 1 yaşında!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japon gençler en öndeydi! Atom bombası felaketinin 79. yılı Nagazaki'de anıldı - DünyaJapon gençler en öndeydi! Atom bombası felaketinin 79. yılı Nagazaki'de anıldıTayland'da korkunç cinayet: Sarhoş koca karısına bomba yutturdu - DünyaSarhoş koca karısına bomba yutturduArjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyon: Ele geçirilenler ağızları açıkta bıraktı - DünyaArjantin'de yasa dışı hayvan kaçakçılarına operasyonCanlı yayında Whatsapp'ı silmişti! X'e de kapatma kararı aldı - DünyaCanlı yayında Whatsapp'ı silmişti!Paris dışına atıldılar! 'Evsizler' olimpiyatların bitmesini bekliyor - Dünya'Evsizler' olimpiyatların bitmesini bekliyorİsrailli askerlerin iğrençliğine BM tepkisi: Hesap vermeliler - Dünyaİğrençliğe BM tepkisi: Hesap vermeliler
Sonraki Haber Yükleniyor...