Gazze'de son durum... İsrail ordusu duyurdu! Han Yunus'a kara saldırısı başlatıldı

İsrail Gazze'de düzenlediği saldırılar ile bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusunun aynı bölgede 30 noktaya hava saldırısı düzenlediği de aktarıldı.

Canlı Anlatım Özeti ATEŞKES ÇAĞRILARI SÜRERKEN HAN YUNUS'A KARA SALDIRISI!

İSRAİL ORDUSU NUSEYRAT KAMPI'NDA 4 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

ABD, MISIR VE KATAR'DAN GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

HAMAS'TAN KATLİAMA SERT TEPKİ

09.08.2024 11:13

ATEŞKES ÇAĞRILARI SÜRERKEN HAN YUNUS'A KARA SALDIRISI!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 98. Bölük'ün katılımıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırısı başlattı.

İsrail'in Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlatması, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasında bölgesel gerilimin zirveye çıktığı dönemde; ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

09.08.2024 11:11

İSRAİL ORDUSU NUSEYRAT KAMPI'NDA 4 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 308 gündür devam ederken ordunun Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na yönelik saldırısında Matar ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden 4 kişi ile yaralanan Filistinliler Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine nakledildi. Bölgedeki binaların ağır hasar aldığı kaydedildi.

09.08.2024 00:56

ABD, MISIR VE KATAR'DAN GAZZE 'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla ortak yazılı açıklama yayımlandı. İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için müzakereleri 15 Ağustos'ta yeniden başlatma çağrısının yapıldığı açıklamada, müzakerelerin yeni sürecini Mısır'ın başkenti Kahire veya Katar'ın başkenti Doha'da başlatmaya işaret edildi.

09.08.2024 00:26

HAMAS'TAN KATLİAMA SERT TEPKİ

Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 2 okulu bombalayarak savunmasız sivilleri yok etmeyi, yerinden etmeyi ve korkutmayı amaçladığını belirtti.

Hamas'tan, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı "Ez-Zehra" ve "Abdulfettah Hamud" adlı 2 okulun bombalanmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yer: Gazze