Gazze'de son durum... İsrail'den önce itiraf sonra özür

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'den her geçen dakika yeni bir acı haber geliyor. Son olarak, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "roketatar taşıdığı" iddiasıyla dronla hedef alarak öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını kabul ederek özür diledi. İşte Gazze'deki son dakika gelişmeleri...

13.03.2024 12:32

İSRAİLLİ ÜST DÜZEY YETKİLİ, ABD'NİN NETANYAHU HÜKÜMETİNİ DEVİRMEYE ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

İsrail'de üst düzey bir siyasi yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti.

13.03.2024 11:48

İSRAİL 5 SİVİLİ DAHA KATLETTİ!

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten beri tam ablukaya aldığı Gazze kentinde hastane çevresine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 5 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

13.03.2024 11:07

"BATI'NIN GAZZE KONUSUNDA İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ DURDURMAK İÇİN ÇOK NET KONUŞTUM"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Almanya ziyaretinde, Gazze konusunda Batı'nın ikiyüzlülüğünü durdurmak için çok net konuştuğunu söyledi. İbrahim, "Sorun 7 Ekim değil. Sorun Gazze'deki tüm muamele, sömürgecilik, apartheid sistemi ve etnik temizliktir, buna artık bir son verilmeli." dedi.

13.03.2024 10:59

İSRAİL GECE BOYUNCA SALDIRDI!

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail ordusu, saldırı ve işgalin 159. gününde, Gazze kentinin kuzeyindeki Ed-Durc ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Selahaddin ve Sahabe caddelerini hava saldırıları, top atışları ve füzelerle vurdu.

İsrail ordusunun Ed-Durc Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

Ez-Zeytun Mahallesi ile Selahaddin ve Sahabae caddelerindeki saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

13.03.2024 09:33

İSRAİL ORDUSU, FİLİSTİNLİ BEBEKLERİ RAMAZAN AYINDA VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin morguna kaldırıldı

13.03.2024 05:39

GÜNEY AFRİKA: İŞGALCİ İSRAİL, EV SAHİBİ FİLİSTİN'DEN DAHA FAZLA HAKKA SAHİP OLAMAZ

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, işgalci olarak nitelendirdiği İsrail'in, ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamayacağını söyledi. Mashatile, Güney Afrika Parlamentosu'nun üst kanadı Ulusal Eyaletler Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, "Filistin halkını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İsrail'in Filistin'le yan yana yaşamak zorunda olduğunu vurgulayan Mashatile, "İşgalcilerin, toprak sahibi insanlardan daha fazla haklara sahip olmasını sağlayamazsınız." dedi. Mashatile, uluslararası arenada İsrail'e olan desteğin çoğunlukla ideolojik temelli olduğuna dikkati çekerek,"Ancak, sahip olduğumuz ikna edici argümanlar gerçekler konusunda asla saptırılmayacak." diye konuştu.

13.03.2024 02:03

İSRAİL GAZZE'NİN KUZEYİNE BM KONVOYUYLA 6 TIR İNSANİ YARDIM GİRDİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonuyla "pilot proje" olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu.

13.03.2024 01:09

🔴İSRAİL "ROKETATAR TAŞIDIĞI" İDDİASIYLA ÖLDÜRDÜĞÜ FİLİSTİNLİNİN ASLINDA BİSİKLET TAŞIDIĞINI İTİRAF ETTİ

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde "roketatar taşıdığı" iddiasıyla dronla hedef alarak öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını kabul etti. İsrail ordu sözcülüğü, Zeytun Mahallesi'nde roketatar taşıdığı gerekçesiyle silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) öldürdükleri Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını itiraf etti. Bölgenin savaş alanı olduğunu ve ordu birliklerinin, burada Hamas'a bağlı silahlı unsurlarla çok sayıda çatışma gerçekleştirdiğini aktaran Sözcülük, İsrail'e ait SİHA'nın hedef aldığı rotanın, bölgedeki silahlı unsurlar tarafından daha önce silah kaçırmak ve saldırı düzenlemek için kullanıldığını öne sürdü.

Sözcülük, İsrail ordusunun, bisikletli kişiyi roketatar taşıyan bir kişi olarak tespit ettiğini, saldırı kararını anlık durum değerlendirmesiyle aldığını ileri sürerek, "hatalı çıkarım" için özür diledi.

13.03.2024 00.38

ABD GAZZE'YE YAPILAN İNSANİ YARDIMLARIN YETERLİ DÜZEYDE OLMADIĞINI BELİRTTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Gazze konusundaki soruları cevapladı.

ABD’nin Gazze’ye insani yardımların ulaşması için tüm imkanlara baktığını savunan Miller, “Olmasını istediğimiz kadar değil ama Gazze’ye insani yardımların ulaştığını görüyoruz. Daha fazla insani yardımın gönderilmesini istiyoruz. Bu yüzden İsrail'le sürekli temas halindeyiz.” diye konuştu.

Miller, ABD'nin havadan yapılan yardımlarının yanı sıra deniz yolu seçeneği üzerinde de çalıştıklarını hatırlatarak, “Ancak bunların hiçbiri, yardımın çoğunluğunun Gazze'ye kara geçişlerinden gitmesi gerektiği ve şu anda gönderilenden çok daha fazlasının olması gerektiği şeklindeki temel pozisyonumuzu değiştirmiyor.” dedi.

Daha fazla insani yardımın ulaşması için güvenlik, denetleme ve dağıtım işlemlerinin geliştirilebileceğini ifade eden Miller, İsrail hükümetinin bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

13.03.2024 09:44

ABD'Lİ 8 SENATÖRDEN BİDEN'A "İSRAİL'E SİLAH GÖNDERMEYİ DURDUR" ÇAĞRISI

ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

ABD Senatosundan Sanders'ın yanı sıra 7 Demokrat senatörün de imza attığı mektup, Biden'a Gazze konusunda yapılan siyasi çağrılar arasına eklendi. Mektupta senatörler, İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bunun ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

Yer: Gazze