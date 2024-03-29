Gazze'de son durum... Netanyahu, Mossad'ın ateşkes önerisini de reddetti

İsrail'in, aylardır kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı ve insani dram derinleşirken ateşkes umutları bir kez daha suya düştü. İsrail medyası, ateşkes için Katar'a giden Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas'la esir takası anlaşması yapılması olasılığını önerdiğini ancak Netanyahu'nun bunu reddettiğini yazdı. İşte bölgeden dakika dakika sıcak gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti MOSSAD BAŞKANI'NIN ATEŞKES ÖNERİSİNİ NETANYAHU REDDETTİ

HAMAS'TAN UAD KARARINA İLK YORUM

ABD'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

29.03.2024 06.19

🔴 MOSSAD BAŞKANI'NIN ATEŞKES ÖNERİSİNİ NETANYAHU REDDETTİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas'la esir takası anlaşması yapılması olasılığını önerdiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bunu reddettiğini belirtti.

Kanal, adı açıklanmayan özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Barnea'nın anlaşmaya varılma olasılığına inandığını söylediğini aktarırken, Netanyahu'nun sunulan ayrıntılara itiraz ettiğini kaydetti.

Barnea'nın imzalanabileceğine inandığı anlaşmanın ayrıntıları arasında, kanala göre 40 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeydeki sakinlerin başka şartlar olmaksızın evlerine dönmesi yer alıyor.



Mossad Başkanı David Barnea

Kanal, Başbakan'ın anlaşmayı İsrail açısından "zayıf" bulduğunu belirterek, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ın işgali için hazırlık yapılması talimatını verdiği bilgisine yer verdi.

Aynı kaynağa göre, İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Barnea'nın pozisyonunu destekledi ancak bu Netanyahu'nun anlaşmaya karşı çıkmasını ve reddetmesini engellemedi.

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti. İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

29.03.2024 06.00

HAMAS'TAN UAD KARARINA İLK YORUM

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail’in, Gazze’ye insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını sağlamasına ve Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesine ilişkin kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "UAD'nin, Gazze'ye yardım girişini öngören kararının ölü bir mektup olarak kalmaması için açlığı sivillere karşı bir silah olarak kullanan faşist işgale bu kararı bir an önce hayata geçirme zorunluluğunu getirecek uluslararası toplum tarafından dayatılan bir yürütme mekanizması eşlik etmelidir." denildi.

Söz konusu karara rağmen İsrail'İn Filistin halkına yönelik "acımasız soykırım savaşını" sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, tüm uluslararası kararları görmezden gelmeye devam ediyor. Bu davranış, Gazze Şeridi'nde çocuklara ve savunmasız sivillere karşı işlenen tüm suçlara ortak olan ABD yönetiminin kendisine sağladığı kılıf sayesinde bu terör örgütünün hukukun ve sorumluluğun üstündeymiş gibi davrandığını teyit etmektedir."

29.03.2024 05.35

ABD'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de iki Filistinli sivilin İsrail askerlerince öldürülüp buldozerlerle kuma gömülmesinden "çok rahatsız" olduklarını belirterek, olayın soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Al Jazeera kanalında önceki gün yayınlanan haberde İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan iki Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü ve daha sonra buldozerlerle sürükleyerek kuma gömdüğü görüntüler yayınlanmıştı.

Söz konusu olayı "savaş suçu" olarak niteleyen birçok uzman, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği bu ve bunun gibi suçları BM'nin soruşturmasını talep etmişti.

29.03.2024 00.36

KASSAM TUGAYLARI, İSRAİL ASKERLERİNİ VURDU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçları vurduğunu ve askerlerin bulunduğu bir evi patlattığını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Tel el-Heva'da 2, Karara'da ise 1 olmak üzere İsrail ordusuna ait 3 Merkava tipi tank ile 1 buldozerin Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Karara bölgesinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin bombayla patlatıldığı, içerdeki askerlerin ise öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir helikopterin, patlatılan evdeki ölü ve yaralı askerleri almak için bölgeye indiği aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de 8 askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Yer: Gazze