Hakan Bahadır: İBB beş yılda sadece bir bina dönüştürdü

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "İmamoğlu 100 bin kentsel dönüşüm sözü verdi, lafta kaldı. İstanbul’un altıncı büyük ilçesiyiz. 210 bin dairemiz, 23 bin iş yerimiz var. Bizde sadece bir bina dönüştürdü" dedi.

HABER MERKEZİ - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, gazetecilerle sahurda bir araya geldi. Bahadır, seçim gündemine dair soruları da cevapladı.

CHP’li İBB yönetimini eleştiren Başkan Bahadır “5 yılda Büyükşehir Belediyesinden tek bir yatırım almadık. Deprem ve trafik iki büyük sorunumuz. Trafik yüzde 47’den yüzde 70’lere çıktı. Çare var mı, var. Melih Gökçek, Ankara’yı battı çıktılarla donatarak trafiği rahatlatmıştı. Aynısı yapılabilirdi, yapamadılar. İmamoğlu 100 bin kentsel dönüşüm sözü verdi, lafta kaldı. İstanbul’un altıncı büyük ilçesiyiz. Bahçelievler’de 700 bin kişi yaşıyor. 210 bin dairemiz, 23 bin iş yerimiz var. Bizde sadece bir bina dönüştürdü. Şirinevler’de E-5 kenarında dört katlı bir apartman. Onun da afişler asarak reklamını yaptı. İstanbul böyle 5 yıl daha kaldırmaz. Murat Kurum bu bakımdan büyük şanstır. O dönüşümü yapacak. İstanbul 80 ile bakar ama 80 il İstanbul’a bakamaz. Büyükşehir deprem ile ilgili çalıştay yaptı. Onu uygulamayınca bir anlamı yok. Akıllarında İstanbul yok” dedi.

"MURAT KURUM EN AZ 6 PUAN ÖNDE"

Hakan Bahadır, çarpık kentleşmenin 60 yıllık bir problem olduğunu belirterek “İnsanları çürük evlerden sağlam binalara almak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı ‘yarısı bizden’ kampanyasına en çok başvuru ilçemizden geldi. 27 bin kişi dilekçe verdi. Dönüşüm bizden başlayacak. 3-4 yer belirlendi. Gereğini yaptık ama vatandaş anlaşamıyor. Ada ise ada, parsel ise parsel, bina ise bina... Bir şekilde dönüşüm yapılacak” diye konuştu. İnşa ettiği sosyal tesislerde çayın 85 kuruş olduğunu söyleyen Bahadır, rekor oyla seçileceğini belirtti ve “Oy oranımız yüzde 58. Murat Kurum da en az 6 puan önde” diye konuştu.