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Bahçelievler’de trafik çilesi: 200 metre mesafe 25 dakikada gidiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de akşam saatlerinde yaşanan trafik çilesi vatandaşları canından bezdirdi. Araç yoğunluğu ve yanlış parklar yüzünden 29 Ekim Caddesinde 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidiliyor. Yaşanan çile, kameralarla da görüntülendi.

İstanbul’un en önemli problemlerinden olan trafik yoğunluğu ramazan ayının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyenlerin etkisiyle daha da arttı.

200 METRELİK YOLU 25 DAKİKADA GİDİYORLAR

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park nedeniyle iş çıkış saatlerinde trafik kaosu yaşanıyor. Yanlış park yapana araçlara bir de servis otobüsleri de çift sıra park edince 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor. Yapılan hatalı parklar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Vatandaşlar oluşan trafik nedeniyle Ramazan Ayında iftara evlerine yetişemediklerini ifade etti.

Bahçelievler’de trafik çilesi: 200 metre mesafe 25 dakikada gidiliyor - 1. Resim

"ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM"

Ergun Nayhan, “Her gün trafik var buna çare bulunması lazım özellikle ramazan günü. Saat 16.30 olduğunda burası kitleniyor. Normalde 18.00’da kitleniyor. Kuyumcukent orası çok kötü 30 dakika sonra otoparktan çıktık. Buralar çok karışık. Çözüm bulunması lazım” dedi.

İhsan Kaya, “4 günüdür bu çileyi çekiyoruz. Personeli ramazanda iftara yetiştiremiyoruz. Ramazan başladığında beri böyle” şeklinde konuştu.

Bahçelievler’de trafik çilesi: 200 metre mesafe 25 dakikada gidiliyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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