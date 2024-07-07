Gazze'den acı görüntüler! İsrail yine çocukları hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2024 18:38 - Güncelleme: 7 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme:

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İsrail, Gazze'nin dört bir yanında katliam saldırılarını sürdürüyor. İşgal güçleri bugün Zeytun, Şucaiyye ve Al-Sabra mahalleleri başta olmak üzere sivillerin bulunduğu birçok bölgeye saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu Filistinliler öldü. Çok sayıda kişi ise yaralandı. İşte Gazze Şeridi'nde yaşanan son dakika gelişmeler...