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Haberler > Dünya > Gazze'den acı görüntüler! İsrail yine çocukları hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
CANLI ANLATIM

Gazze'den acı görüntüler! İsrail yine çocukları hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazze&#039;den acı görüntüler! İsrail yine çocukları hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, Gazze'nin dört bir yanında katliam saldırılarını sürdürüyor. İşgal güçleri bugün Zeytun, Şucaiyye ve Al-Sabra mahalleleri başta olmak üzere sivillerin bulunduğu birçok bölgeye saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu Filistinliler öldü. Çok sayıda kişi ise yaralandı. İşte Gazze Şeridi'nde yaşanan son dakika gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti
  • GAZZE'DEN ACI GÖRÜNTÜLER... ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
  • İSRAİL MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN SIĞINMACILARIN KALDIĞI OKULU BOMBALADI
  • BİR EVİ SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURDU

07.07.2024 18:20

GAZZE'DEN ACI GÖRÜNTÜLER... ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail ordusu, Gazze Kenti'nin batısında bulunan El Rimal mahallesine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu birçok ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi edilmek üzere Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

 Saldırıda, Gazze Çalışma Bakanlığı Vekili Ihab El Güseyin ve 2 Filistinli hayatını kaybetti. 

Gazze'den acı görüntüler! İsrail yine çocukları hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

07.07.2024 17:45

İSRAİL MÜSLÜMAN VE HRİSTİYAN SIĞINMACILARIN KALDIĞI OKULU BOMBALADI

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yine bir okulu hedef aldı. Saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin batısında yüzlerce Müslüman ve Hristiyan sığınmacının kaldığı "Kutsal Aile" Okulunu bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da ekiplerin, saldırı sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesine ulaştığı duyuruldu.

İsrail ordusunun dün Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okuluna düzenlediği saldırıda da çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmişti.

07.07.2024 17:10

BİR EVİ SAVAŞ UÇAKLARIYLA VURDU

İsrail savaş uçakları Şücaiyye Mahallesi'nde bulunan Filistinli Ebu Cevade ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucu 3'ü çocuk, 7 Filistinli hayatını kaybetti. Cenazeler Deyr Belah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

07.07.2024 17:00

İSRAİL FİLİSTİNLERE AİT EVLERİ HAVAYA UÇURDU

İşgalci İsrail güçleri, Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait konutları havaya uçurdu. Saldırılarda 23 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

 Zeytun mahallelerinde Filistinli iki ailenin evlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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