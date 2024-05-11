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Gazzeli çocuklar yeniden okula gitmek istiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gazzeli çocuklar yeniden okula gitmek istiyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan çocuklar, yeniden okula gitmek ve barış içinde yaşamak istediklerini söyledi.

İşgalci İsrail ordusu Hamas'ın saldırılarına bahane ederek 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne bomba yağdırıyor. Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda ölü sayısı  34 bin 943'e yaralı sayısı ise 78 bin 572'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Dünyanın dört bir yanında insanlara sokaklara çıkarak İsrail'in katliamlarını kınamaya devam ediyor.  Filistinli çocuklar ise okula gidip, barış içinde yaşamak istediklerini haykırıyor. 

"EĞİTİM BİZİM HAKKIMIZ"

İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan Filistinli çocuklar, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplandı. Bir grup genç tarafından organize edilen gösteriye katılan çocuklar, ellerinde "Eğitim bizim hakkımız, eğitim görmeyi talep ediyoruz", "Barış ve güven içinde yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

"DÜNYADAKİ DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Filistinli kız çocuğu 9 yaşındaki İman yaptığı konuşmada, "Dünyadaki diğer çocuklar gibi barış ve güven içinde yaşamak, evlerimize ve okullarımıza dönmek istiyoruz. Neden hayatımızı mahvettiler? Barış içinde yaşamayı hak etmiyor muyuz?" dedi.

İsrail'in masum çocukları öldürdüğünü söyleyen İman, çocukların eski güzel hayatlarına, evlerine dönmesi, diğer çocuklar gibi özgürlüklerine kavuşmaları için dünya ülkelerini Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı.

Gösteri kapsamında çocuklar ayrıca şarkılar söyleyip dans etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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