Gizli çukurdan 132 insana ait kemikler çıktı!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Meksika'nın Michoacan eyaletinde, ihbar üzerine gizli bir çukurda kazı yapan ekipler 132 kişiye ait kemikler buldu. Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp'a kaldırılırken, ekipler bölgedeki kazı çalışmalarına devam etti.
Meksika basınında çıkan habere göre, İhbarı değerlendiren ekipler, Michoacan eyaletine bağlı Tacambaro kasabasındaki kırsal bir arazide kazı çalışması başlattı.
132 İNSANA AİT KEMİKLER BULUNDU
Çalışmalar sonucu gizli bir çukurdan 132 insana ait kemikler ortaya çıkarıldı.
ARAZİDE KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kimlik tespit çalışmalarının başlatılabilmesi için kemikler Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, arazideki kazılara devam edileceği bildirildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı