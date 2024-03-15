Gizli çukurdan 132 insana ait kemikler çıktı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Mart 2024 05:35 - Güncelleme: 15 Mart 2024 05:38 - Güncelleme:

Meksika, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, ihbar üzerine gizli bir çukurda kazı yapan ekipler 132 kişiye ait kemikler buldu. Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp'a kaldırılırken, ekipler bölgedeki kazı çalışmalarına devam etti.