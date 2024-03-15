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Gizli çukurdan 132 insana ait kemikler çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gizli çukurdan 132 insana ait kemikler çıktı!
Meksika, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, ihbar üzerine gizli bir çukurda kazı yapan ekipler 132 kişiye ait kemikler buldu. Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp'a kaldırılırken, ekipler bölgedeki kazı çalışmalarına devam etti.

Meksika basınında çıkan habere göre, İhbarı değerlendiren ekipler, Michoacan eyaletine bağlı Tacambaro kasabasındaki kırsal bir arazide kazı çalışması başlattı. 

132 İNSANA AİT KEMİKLER BULUNDU

Çalışmalar sonucu gizli bir çukurdan 132 insana ait kemikler ortaya çıkarıldı.

ARAZİDE KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kimlik tespit çalışmalarının başlatılabilmesi için kemikler Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, arazideki kazılara devam edileceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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