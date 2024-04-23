Göçmen teknesi alabora oldu! Ölü ve kayıplar var

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de bir göçmen faciası daha.. İki hafta önce yaşanan göçmenlerin olduğu gemi kazasının ardından bir tekne daha alabora oldu. Çocukların da olduğu kazada ölü kayıpların olduğu bildirildi.

Başta Avrupa olmak üzere yoksullukla mücadele eden Afrika'dan dünyanın dört bir yanına göç krizi sürüyor. Afrika'dan çevre ülkelere gitmeye çalışan göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Kazada 16 kişi öldü 28 kişi ise kayıp.

GÖÇMEN TEKNESİ ALABORA OLDU

Doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Aralarında çocukların da olduğu teknede 77 kişinin bulunduğu açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

IOM, kurtarma çalışmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Öte yandan, iki hafta önce Cibuti açıklarında meydana gelen bir başka gemi kazasında aralarında çocukların da bulunduğu en az 38 kişi hayatını kaybetmişti.