Göçmenleri geri almayan ülkeler için vize engeli masada! İngiltere resti çekti

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, düzensiz göçmenleri geri almayı reddeden ülkelere vize verilmesinin askıya alınabileceğini açıkladı.

Başkent Londra’da, ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’dan oluşan "Beş Göz" ittifakı ülkelerinin içişleri bakanlarıyla yapılan görüşmenin ardından konuşan Mahmood, sınır güvenliğini artırmak ve insan kaçakçılığıyla mücadele için yeni adımlar atacaklarını söyledi.

Mahmood, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkelerin işbirliği yapmasını ve kurallara uymasını bekliyoruz. Eğer vatandaşlarınızdan biri ülkemizde bulunma hakkına sahip değilse, onu geri almanız gerekir."

"VİZE KESİNTİSİ, MASAYA OTURTMANIN YOLU"

İçişleri Bakanı Mahmood, sınırların korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Bu, vatandaşlarını geri almayan ülkelere, yasalarımızın uygulanmamasını kabul etmeyeceğimizi söylemek anlamına geliyor. Onlar da işbirliği yapmak, masaya oturmak zorundalar. Vize kesintisi bunu sağlamanın yollarından biri" dedi.

Mahmood, bu uygulamanın iktidardaki İşçi Partisinin bir süredir gündeminde olduğunu ve güçlü sınır politikalarının devam edeceğine işaret etti

BAZI ÜLKELERLE ANLAŞMALAR ZATEN YAPILDI

İngiltere, düzensiz göçmenlerin geri kabulü konusunda daha önce Arnavutluk, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Irak, Nijerya, Bangladeş, Gürcistan, Somali, Sırbistan ve Cezayir gibi ülkelerle anlaşmalar imzalamıştı.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Temmuz ayında Londra’ya yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile üzerinde anlaşılan göçmen takası protokolü de 5 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Anlaşma, Manş Denizi üzerinden yasa dışı yollarla İngiltere’ye ulaşan düzensiz göçmenlerin Fransa’ya geri gönderilmesini, karşılığında İngiltere’nin belirli sayıda düzensiz göçmeni kabul etmesini öngörüyor.