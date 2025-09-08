Göçmenler artık kışlalarda barınacak! İngiltere’den radikal karar

İngiltere İçişleri Bakanlığı'na atanan Shabana Mahmood, ilk icraat olarak sığınmacıları otellerden çıkarıp askeri kışlalara taşıyacak. Manş Denizi'nden gelen göçmen sayısının artması sonrası alınan karar, ülkede siyasi gerilimi tırmandırdı.

İÇİŞLERİ'NDE RADİKAL DEĞİŞİM

İngiltere’de kabine değişikliğinin ardından göreve gelen yeni İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’un, ülkede sığınmacı politikalarında sert adımlar atacağı belirtildi. Özellikle yaz aylarında otellerin önünde yaşanan protestoların ardından, göçmenlerin Savunma Bakanlığı’na ait askeri tesislere taşınacağı açıklandı.

Yakın zamanda, Cumartesi günü yaklaşık 1.000 göçmenin küçük teknelerle Manş Denizi’nden geçerek İngiltere’ye ulaşması, hükümetin yeni önlemlerini hızlandırdı.

OTELLER KAPATILIYOR, KIŞLALAR AÇILIYOR

Daily Telegraph’ın aktardığına göre, düzinelerce otelin kapatılması planlanıyor. Göçmenleri oteller yerine askeri kışlalarda barındırmak, hükümetin gündemindeki en net adım olarak öne çıkıyor.

Yeni Bakan Mahmood’un, “hiçbir konu masadan kalkmayacak” mesajıyla göreve başladığı iletti.

İNGİLTERE'DE İLK MÜSLÜMAN KADIN İÇİŞLERİ BAKANI

5 Eylül 2025’te İçişleri Bakanlığı'na resmen atanan Shabana Mahmood, İngiltere’nin ilk Müslüman kadın içişleri bakanı oldu. Pakistan kökenli olan Mahmood’un ataması, sosyal medyada hem destek hem de tepkiyle karşılandı.

Bazı çevreler, Filistin yanlısı görüşleri ve Müslüman kimliği üzerinden Mahmood’a yönelik sert ifadeler kullandı.

GÖÇ POLİTİKALARINDA YENİ DÖNEM

Eski Adalet Bakanı olan Mahmood, adalet görevindeyken yabancı suçluların cezalarının ardından derhal sınır dışı edilmesini öngören yasa teklifleri sunmuştu. Yeni görevinde de, sınır dışı işlemleri, polis reformu, çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele gibi hassas dosyaları devraldı.

Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yeniden yorumlanması gerektiğini savundu. Salı günü Lordlar Kamarası'nda yaptığı açıklamada, "Sözleşmeyi yeniden değerlendirmek, Avrupa’daki diğer ülkelerde de olağan bir süreçtir" dedi.

KABİNEDE DERİN TASFİYE

Mahmood’un atanması, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın gerçekleştirdiği kapsamlı kabine değişiminin parçası olarak hayata geçti. Eski İçişleri Bakanı Yvette Cooper dışişlerine alınırken, Angela Rayner’ın istifası sonrasında Başbakan Yardımcılığı görevine David Lammy getirildi.

Yeni içişleri ekibinde dikkat çeken isimler arasında 2024 seçimlerinde Dover’dan seçilen Mike Tapp ve Alex Norris de yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ KAMPANYASI

Shabana Mahmood’un ataması sonrası sosyal medyada başlayan karalama kampanyası, İngiltere siyasetinde kutuplaşmayı daha da artırdı. Bazı kullanıcılar, Mahmood’un geçmişte sınır dışı uçuşlarını durduran bir mektuba imza atmasını gündeme getirerek güvenlik politikalarını sorguladı.

"İngiltere resmen Müslüman bir ülke oldu" gibi ifadelerle başlayan tepkiler, kabine değişikliğini dijital bir kaosa dönüştürdü.