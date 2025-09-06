İngiltere Parlamentosu’nda skandal! Meclis oturumuna gizli cihaz yerleştirildi

Birleşik Krallık Parlamentosu, güvenliği sarsan bir olayla gündeme geldi. Başbakan’ın Soruları (PMQs) oturumu öncesinde, Avam Kamarası'nda şüpheli bir cep telefonu bulunması üzerine halka açık salonlara girişler yasaklandı.

Cihazın, oturum sırasında uygunsuz içerik yayınlamak üzere gizlendiği öğrenildi.

MECLİSTE 'UYGUNSUZ İÇERİK YAYINI' PLANI DEŞİFRE EDİLDİ

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, cihaz Parlamento’ya bilinçli şekilde yerleştirildi.

The Times, cihazın Başbakan Keir Starmer ile Kemi Badenoch’un sözlü müzakeresi sırasında devreye sokulmak üzere konumlandırıldığını ve oturumun düzenini bozmayı hedeflediğini bildirdi.

Güvenlik ekipleri cihazı oturum öncesi fark ederek girişimi engelledi.

SCOTLAND YARD'DAN SABOTAJ AÇIKLAMASI

Metropolitan Polisi, cihazın "meclis çalışmalarını sekteye uğratmak için bilinçli şekilde yerleştirildiğini" belirtti. Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatırken, “cihazın yerleştiriliş şekli ve içeriği” nedeniyle ciddi güvenlik endişeleri oluştuğu kaydedildi.

PARLAMENTO HALKA KAPATILDI

Parlamento Sözcüsü, soruşturma süresince Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası salonlarına ziyaretçi girişlerinin askıya alındığını açıkladı.

"Burada çalışan ve ziyaret eden herkesin güvenliği en büyük önceliğimizdir" ifadeleriyle kamuoyuna bilgi verildi.

Güvenlik kaynakları, olayın basit bir şaka gibi algılanmaması gerektiğine dikkat çekti. Kaynaklar, “Oraya nasıl geldiğini bilmiyoruz. Bu cihaz çok daha ciddi sonuçlara yol açabilirdi” dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER PROVOKASYONLAR YAŞANDI

Geçmişte de kamuya açık yayınlarda benzeri provokatif girişimler gerçekleşmişti. En dikkat çekeni, bir spor etkinliği sırasında yayına dışarıdan müdahale edilmesi olmuş, olay sosyal medyada tepki çekmişti. Parlamento binasında ise 2019’da yarı giyinik protestocular oturumu sabote etmiş, 2004’te ise eski Başbakan Tony Blair’a meclis oturumunda boya fırlatılmıştı.