Gökyüzünde korku dolu anlar! Katar uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi, 12 kişi yaralandı

Katar'dan İrlanda'ya giden Katar Havayolları'na ait bir uçak Türkiye üzerinde türbülansa girdi. Korku dolu anların yaşandığı uçakta 12 kişi yaralandı. Yetkililer, "Dublin Havalimanı ekibi yolculara ve havayolu personeline yerde tam destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye semalarında korku dolu anlar yaşandı. Katar'ın başkenti Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin'e gitmek için havalanan bir uçakta panik yaşandı.

Dublin Havalimanı Otoritesi (DAA) tarafından yapılan açıklamada, Katar Havayolları’na ait Boeing 787-9 dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerinde türbülansa girdiği ve 6 yolcu ile 6 mürettebatın yaralandığı aktarıldı.

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DESTEK SAĞLANMAYA DEVAM EDİYOR

Yerel saatle 13.00 sıralarında Dublin’e inen QR017 sefer sayılı uçağın havalimanı polisi ve acil durum görevlileri tarafından karşılandığı bildirildi. DAA açıklamasında, “Dublin Havalimanı ekibi yolculara ve havayolu personeline yerde tam destek sağlamaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Havalimanındaki operasyonların etkilenmediği duyuruldu.