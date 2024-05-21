Sabiha Gökçen'e gelen uçaklar rüzgar nedeniyle iniş yapamadı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Mayıs 2024 15:16 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 15:21 - Güncelleme:

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ajet, İstanbul Havalimanı, Haber

Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan bazı uçaklar rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçaklar son çareyi İstanbul Havalimanı'na inmekle buldu.