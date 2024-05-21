Sabiha Gökçen'e gelen uçaklar rüzgar nedeniyle iniş yapamadı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan bazı uçaklar rüzgar nedeniyle iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçaklar son çareyi İstanbul Havalimanı'na inmekle buldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.
Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.
İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı