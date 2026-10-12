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Gökyüzünde ürküten manzara! Saniyeler içinde kan kırmızıya büründü

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Fransa’nın Korsika Adası üzerinde görülen ve dallanarak gökyüzüne yayılan kırmızı ışıklar görenleri şaşkına çevirdi. Fransız fotoğrafçı Florian Riu tarafından görüntülenen nadir atmosfer olayı, halk arasında “Kızıl Cin” olarak biliniyor.

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Fransa’nın Korsika Adası’ndaki Montemaggiore köyünün üzerinde beliren kırmızı ışıklar, görenleri hayrete düşürdü. Fransız fotoğrafçı Florian Riu’nun objektifine yansıyan görüntülerin, İspanya kıyılarında etkili olan güçlü fırtınalar sırasında ortaya çıkan nadir bir atmosfer olayına ait olduğu belirtildi.

Gökyüzünde ürküten manzara! Saniyeler içinde kan kırmızıya büründü
Başlık ResmiGökyüzünde ürküten manzara! Saniyeler içinde kan kırmızıya büründü

YAKINDAYMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR, 700 KM UZAKTA GERÇEKLEŞİYOR

Bilimsel adı 'Red sprite' olan ve halk arasında 'Kızıl Cin' olarak anılan bu olayın, görüntülerin kaydedildiği noktadan yaklaşık 500 ila 700 kilometre uzakta gerçekleştiği belirtildi. Bu ışımaların, uygun hava koşullarında çok uzak mesafelerden de gözlemlenebildiği kaydedildi.

Görenlerin dikkatini çeken ‘red sprite’ olayı, sıradan yıldırımlardan farklı olarak gökyüzünde kırmızı ve pembe tonlarında, dallanmış şekiller oluşturarak yayılıyor.

Gökyüzünde ürküten manzara! Saniyeler içinde kan kırmızıya büründü
Başlık ResmiGökyüzünde ürküten manzara! Saniyeler içinde kan kırmızıya büründü

Bu etkileyici görüntülerin temelinde ise atmosferde bulunan azot molekülleri yer alıyor. Elektriksel etkileşim sonucu enerji kazanan moleküller, daha düşük enerji seviyelerine dönerken ışık yayıyor. Böylece gökyüzünde nadir görülen kırmızı parlamalar ortaya çıkıyor.

Nadir doğa olayının görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılardan da yorum yağdı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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