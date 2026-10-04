Gören dönüp bir daha baktı! Tam 986 kilo geldi, 27,6 milyon TL kazandı

Almanya’da düzenlenen Dev Balkabağı Tartma Şampiyonası’nda bu yılın kazananı tam 986 kilogram ağırlığa ulaştı. Şampiyon balkabağının sahibi Matthias Würsching büyük ödülü kazanırken, 5 yaşındaki David’in yetiştirdiği 5 gramlık balkabağı da yarışmanın en küçük şampiyonu oldu.

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Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hofheim-Wallau bölgesinde düzenlenen 'Dev Balkabağı Tartma Şampiyonası' bu yıl da izleyicileri şoke etti. Geleneksel yarışmada, tartıya çıkan devasa balkabakları rekorları kırıp geçti.

NEREDEYSE 1 TON

Geçen sene 594 kilogramlık bir balkabağı birinci seçilmişti. Bu yıl yarışmayı kazanan balkabağı tam tamına 986 kilogram geldi. Açık ara zaferini ilan eden Alman çiftçi Matthias Würsching'e 500 avroluk ödül verildi. 561,5 kilogram ile ikinci olan PA-Scha Takımı 250 avroluk, Jakob Frommelt adlı yetiştirici de 547,4 kilogram 100 avroluk ödülün sahibi oldu.

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KİLODA İKİNCİ, UZUNLUKTA BİRİNCİ

Şampiyonada en uzun ve en ufak balkabakları da yarıştı. Kiloda ikinci seçilen PA-Scha Takımı'nın balkabağı, 3,169 metrelik uzunluğu ile bu kategori de lider oldu. İkinci balkabağının boyu 3,078 metre, üçüncünün ise 2,70 santimetre olarak ölçüldü.

5 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİDEN 5 GRAMLIK KABAK

En minik kabağın kazanını da en minik adaydı. 5 yaşındaki David adlı çocuk, yetiştirdiği 5 gram ağırlığındaki balkabağı ile birinci olmayı başardı. Küçük David'in devasa şampiyon balkabağının üzerine oturarak elindeki 5 gramlık kabağı sergilediği anlar, günün en renkli karesini oluşturdu.

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