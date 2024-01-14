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    Gözler Adalet Divanının kararında, İsrail’in savunması hiç ikna edici değildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan “soykırım” davasının sona ermesinin ardından Güney Afrika’yı temsil eden delegasyondan Zane Dangor “İsrail hukuk ekibinin savunmasının ikna edici değil” dedi.

    Gözler Adalet Divanının kararında, İsrail’in savunması hiç ikna edici değildi
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail’in mahkemedeki savunmasında “Güney Afrika tarafından mahkemeye sunulanların hiçbirine atıfta bulunmadığını” belirten Dangor, İsrail’in “üst düzey yetkililerinin açıklamalarının retorik ve ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu” yönündeki ifadelerini “hayret verici” bulduğunu söyledi. Dangor, İsrail hukuk ekibinin savunmasının “ikna edici” olmadığını ifade ederek “Bundan dolayı, söylediklerimizi çürütebileceklerini düşünmüyor ve yargıçların en kısa zamanda doğru kararı vereceklerine inanıyoruz” dedi. UAD, Güney Afrika’nın soykırımla suçladığı İsrail’e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbiri görüşmek üzere müzakerelere başladı. Divan’ın kamuya açık bir oturumda açıklanacak ihtiyati tedbire dair kararının ne zaman ilan edileceğinin, kısa süre içerisinde bildireceği kaydedildi.

    ALMANYA’YA TEPKİ

    Öte yandan BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, soykırım davasına İsrail lehine taraf olacağını açıklayan ilk ülke olan Almanya’ya tepki gösterdi. Mofokeng “Tarihinde birden fazla soykırım işlemiş bir devlet (Almanya), sömürgecilik ve apartheid kurbanı bir ülkenin (Güney Afrika) başka bir soykırımı, işgalci nükleer gücü (İsrail) önleme çabalarının altını oyuyor” dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Gözler Adalet Divanının kararında, İsrail’in savunması hiç ikna edici değildi
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