GPS’ler bozuldu, ameliyatlar iptal oldu! Rus hackerlar Polonya'ya savaş açtı

Polonya’da siber kâbus büyüyor! Rusya destekli hackerların art arda düzenlediği saldırılar ülkeyi felç etti. GPS sinyalleri bozuldu, hastanelerde ameliyatlar iptal edildi, su şebekeleri hedef alındı. Polonya hükümeti rekor seviyede bütçe ayırarak alarma geçti, NATO ise doğrudan devreye girdi.

Polonya hükümeti, Rusya’nın kritik altyapıya yönelik artan siber saldırıları nedeniyle siber güvenlik bütçesini rekor seviyeye çıkardı. Hastanelere yapılan saldırılar ameliyatların durmasına yol açarken, su şebekelerine yönelik girişimler büyük bir tehlikeyi ortaya koydu.

GÜNLÜK 50 SALDIRI GİRİŞİMİ

Polonya Dijital İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Dariusz Standerski, ülkenin her gün 20 ila 50 arasında sabotaj girişimine maruz kaldığını açıkladı. 

Bunların yüzde 99’unun engellendiğini belirten Standerski, bazı saldırıların başarıya ulaştığını ve hastanelerin geçici olarak kapatılmasına yol açtığını söyledi.

Hackerların ayrıca tıbbi verileri ele geçirdiği belirtildi.

SU KAYNAKLARINA SİBER SALDIRI

Yetkililer, geçen ay Rusya destekli bir grubun Polonya’nın en büyük şehirlerinden birinin su yönetim sistemini devre dışı bırakmaya çalıştığını duyurdu. Saldırı engellense de, failler tesisin BT ağına sızmayı başardı.

Hükümet, bu nedenle 80 milyon avroluk ek bütçe ayırarak su altyapısının güvenliğini artırma kararı aldı.

İHA ALARMI: NATO İLE DOĞRUDAN TEMAS

Diğer yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova merkezinde cumhurbaşkanlığı konutu üzerinde uçan bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Geçen hafta ise 19 Rus İHA’sı Polonya hava sahasına girdi. NATO uçaklarının bazı İHA’ları düşürmüştü.

GPS SİNYALLERİNE MÜDAHALE

Polonya ayrıca, Kaliningrad’dan kaynaklanan GPS sinyal bozma girişimlerinin arttığını açıkladı. Özellikle uçuş güvenliği için risk oluşturan bu girişimler, geçtiğimiz yıl İngiltere Savunma Bakanı’nı taşıyan uçağın da hedef alınmasına yol açtı.

