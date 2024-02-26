Guinness Dünya Rekoru: En büyük video mapping gösterisi Tokyo'da

Japonya'nın başkenti Tokyo'da video mapping gösterisi "türünün en büyüğü" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

"Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi dün gece, Şincuku bölgesindeki Tokyo Metropol Valiliğine ait binaya yansıtılarak gerçekleştirildi. Valilik yerleşkesinde 48 katlı binanın doğu cephesinin 4. ila 32. katlarını kapsayan 14 bin metrekarelik alanına yansıtılan gösteri büyük ilgi çekti.

Yağmura rağmen yaklaşık 1.100 kişinin katıldığı gösteride, Ay'ın silüeti, "Tokyo Skytree" dahil turistik noktalar ile kentten manzaralar yansıtıldı.

GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Resmi Kyodo ajansına göre, "Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi, "türünün en büyüğü" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

"İNANILMAZ BİR SANAT SERGİSİ"

Tokyo Metropol Valisi Koike Yuriko, yaptığı açıklamada gösteriyi, "hükümet binasının tuvalinde inanılmaz bir sanat sergisi" olarak nitelendirdi.

GÖSTERİ SENE BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

Valiliğe göre, "Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi yıl boyunca akşam üzeri yerli ve yabancı turistlerin ilgisine ücretsiz sunulacak.

Çoğunlukla güneş enerjisi kaynaklı elektrik kullanılarak düzenlenen gösterilerde, hafta sonu ve tatil günlerinde farklı sunumlar gerçekleştirilecek.