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    Guinness Dünya Rekoru: En büyük video mapping gösterisi Tokyo'da

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Guinness Dünya Rekoru: En büyük video mapping gösterisi Tokyo&#039;da
    Tokyo, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

     Japonya'nın başkenti Tokyo'da video mapping gösterisi "türünün en büyüğü" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

    "Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi dün gece, Şincuku bölgesindeki Tokyo Metropol Valiliğine ait binaya yansıtılarak gerçekleştirildi. Valilik yerleşkesinde 48 katlı binanın doğu cephesinin 4. ila 32. katlarını kapsayan 14 bin metrekarelik alanına yansıtılan gösteri büyük ilgi çekti.

    Guinness Dünya Rekoru: En büyük video mapping gösterisi Tokyo'da - 1. Resim

    Yağmura rağmen yaklaşık 1.100 kişinin katıldığı gösteride, Ay'ın silüeti, "Tokyo Skytree" dahil turistik noktalar ile kentten manzaralar yansıtıldı.

    Guinness Dünya Rekoru: En büyük video mapping gösterisi Tokyo'da - 2. Resim

    GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

    Resmi Kyodo ajansına göre, "Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi, "türünün en büyüğü" olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

    Guinness Dünya Rekoru: En büyük video mapping gösterisi Tokyo'da - 3. Resim

    "İNANILMAZ BİR SANAT SERGİSİ"

    Tokyo Metropol Valisi Koike Yuriko, yaptığı açıklamada gösteriyi, "hükümet binasının tuvalinde inanılmaz bir sanat sergisi" olarak nitelendirdi.

    GÖSTERİ SENE BOYUNCA ÜCRETSİZ OLACAK

    Valiliğe göre, "Tokyo Night & Light" video mapping gösterisi yıl boyunca akşam üzeri yerli ve yabancı turistlerin ilgisine ücretsiz sunulacak.

    Guinness Dünya Rekoru: En büyük video mapping gösterisi Tokyo'da - 4. Resim

    Çoğunlukla güneş enerjisi kaynaklı elektrik kullanılarak düzenlenen gösterilerde, hafta sonu ve tatil günlerinde farklı sunumlar gerçekleştirilecek.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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