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Güney Afrika'da Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Güney Afrika&#039;da Cyril Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı oldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

29 Mayıs genel seçiminde meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) adayı Cyril Ramaphosa, yeni iktidar ortakları desteğiyle 283 oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Ulusal Meclis'in 7. dönem açılış oturumunda yapılan oylamada Ramaphosa yeniden cumhurbaşkanı oldu. Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumda, milletvekili yemin töreninin ardından, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, meclis başkan yardımcısı seçimi yapıldı. Güney Afrika parlamentosunun alt kanadını oluşturan 400 sandalyeli Ulusal Meclis'teki cumhurbaşkanı seçiminde 339 milletvekili oy kullandı.

283 OYLA YENİDEN CUMHURBAŞKANI OLDU

29 Mayıs genel seçiminde meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) adayı Ramaphosa, yeni iktidar ortakları Demokratik İttifak (DA), Inkatha Özgürlük Partisi (IFP), Yurtsever İttifak (PA), Özgürlük Cephesi Artı (VF Plus), Afrika Hristiyan Demokrat Parti (ACDP) ve Al Jamaah'ın desteğiyle 283 oy alarak tekrar cumhurbaşkanı seçildi.

RAKİBİN BAZI OYLARI GEÇERSİZ SAYILDI!

Seçimde Ramaphosa'nın tek rakibi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) lideri Julius Malema 44 oy alırken, 12 oy da geçersiz sayıldı.

Meclisteki ikinci büyük parti DA'nın ANC ile koalisyon anlaşmasına varmasının ardından ana muhalefet partisi konumuna gelen Ulusun Mızrağı (MK) partisi ise 29 Mayıs seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla cumhurbaşkanı seçimini boykot etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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