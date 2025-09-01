Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Güney Kore Devlet Başkanı Koreler arası gerilimi azaltma sözü vermişti! 15 yıl sonra ilk kez durduruldu

Güney Kore Devlet Başkanı Koreler arası gerilimi azaltma sözü vermişti! 15 yıl sonra ilk kez durduruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Güney Kore Devlet Başkanı Koreler arası gerilimi azaltma sözü vermişti! 15 yıl sonra ilk kez durduruldu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, propaganda amacıyla Kuzey Kore’ye yapılan radyo yayınlarının askeri gerilimi azaltmaya yönelik çabaların bir parçası olarak 15 yıl sonra ilk kez durdurulduğunu açıkladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, propaganda amacıyla Kuzey Kore’ye yapılan ve K-pop türü müzikler ile haberleri içeren radyo yayınlarının askıya alındığı belirtilerek, "Savunma Bakanlığı, Koreler arası askeri gerilimi azaltma çabalarının bir parçası olarak ‘Özgürlüğün Sesi’ (Voice Of Freedom) yayınını durdurmuştur" denildi.

15 YIL SONRA BİR İLK!

Söz konusu yayının günün erken saatlerinde durdurulduğu kaydedilirken, yaşanan gelişme 15 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.  Güney Kore, son olarak Mayıs 2010’da, Kuzey Kore’nin Cheonan korvetine düzenlediği ölümcül saldırının ardından radyo yoluyla propaganda yayınları yapmaya başlamıştı.

DEVLET BAŞKANI LEE GERİLİMİ AZALTMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Haziran ayında göreve gelen Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Koreler arası gerilimi azaltma ve Pyongyang yönetimi ile diyaloğu sürdürme sözü vermişti. Güney Koreli aktivistlere Kuzey Kore’ye balonlarla propaganda broşürleri göndermeyi durdurma çağrısı yapan Lee, Kuzey Kore sınırında bulunan propaganda hoparlörlerini de kaldırtmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Koreler arası gerilimi azaltma sözü vermişti! 15 yıl sonra ilk kez durduruldu - 1. Resim

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamalarda ise, Lee’nin çabalarının "samimiyetten uzak" olduğu vurgulanarak Pyongyang yönetiminin "diyalog arayışında olmadığı" belirtilmişti. Güney Kore, "Kuzey Kore’nin baş düşmanı" olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eylül kira artış oranı ne zaman belli olacak, enflasyon ne zaman açıklanacak?Erdoğan ve Putin Çin'de baş başa: ŞİÖ Zirvesi'nde Ukrayna krizi masada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan ve Putin Çin'de baş başa: ŞİÖ Zirvesi'nde Ukrayna krizi masada - DünyaErdoğan ve Putin Çin'de bir araya geldi!İki uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - Dünyaİki uçak havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar varÇalışanlar dikkat! İş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecek - Dünyaİş arkadaşını görmezden geldi: Rekor tazminat ödeyecekŞİÖ Zirvesi’nin 2.gününde oyun kurucu Türkiye oldu! 'Tek ülke' dediler - DünyaŞİÖ Zirvesi’nde oyun kurucu Türkiye oldu!Dünyaca ünlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurdu - DünyaÜnlü şeften sevenlerini üzen haber! Yaptığı paylaşımla duyurduKızıldeniz’de korkutan saldırı! Suudi limanı açığında patlama meydana geldi - DünyaKızıldeniz’de korkutan saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...