Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını oybirliğiyle onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'de diplomasi trafiği hızlandı. Saddam Hafter, Türkiye'yi "etkili bir bölgesel güç" olarak nitelendirerek uzun vadeli ortaklık mesajı verdi. Karara karşı çıkan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ise Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. Yunan basını, Kahire'nin açıklamasında Türkiye-Libya anlaşmasına doğrudan yer verilmediğine sitem etti.

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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması, Yunanistan'ın itirazlarına rağmen Ankara ile Bingazi arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açtı.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019 yılında Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı oybirliğiyle kabul etti. Meclis ayrıca 2020 yılında anlaşmayı reddeden ve Ankara ile siyasi ilişkilerin kesilmesini öngören kararlarını da yürürlükten kaldırdı.

Hafter 'Türkiye' dedi, Yunan Bakan telefona sarıldı: Mısır beklediğimiz tepkiyi vermiyor!

HAFTER'DEN TÜRKİYE'YE STRATEJİK ORTAKLIK MESAJI

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parlamentonun kararını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye ile deniz anlaşmasını Libya'nın Akdeniz'deki haklarını ve ekonomik çıkarlarını koruyabilecek bir adım olarak değerlendiren Hafter, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisi'nin bugün Libya-Türkiye deniz anlaşmasının onaylanması ve 2020 yılındaki 1 ve 6 numaralı kararların iptali konusunda oybirliğiyle aldığı kararları memnuniyetle karşılıyorum.

Bu adımların, geçmiş aşamaların ihtilaflarını aşma yönünde bir eğilim ortaya koyduğunu ve egemenlik meseleleri ile dış ilişkilerin Libya devletinin en yüksek çıkarları temel alınarak ele alındığını takdir ediyorum. Aynı şekilde, Temsilciler Meclisi Başkanlığı ve üyelerinin bu süreçte ulusal sorumluluklarını yerine getirmelerini de takdirle karşılıyorum.

Mevcut duruşumuz; Libya'nın çıkarlarını ön planda tutmak, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, ulusal karar alma mekanizmasının bağımsızlığını sürdürmek ve iç işlerine müdahaleyi reddetmek gibi sabit ulusal ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler, tüm devletlerle olan ilişkilerimize dair vizyonumuzun temelini oluşturmakta olup, her türlü siyasi mülahaza ve saflaşmanın üzerindedir.

Hafter 'Türkiye' dedi, Yunan Bakan telefona sarıldı: Mısır beklediğimiz tepkiyi vermiyor!

Denizcilik Anlaşması'nı, Libya'nın Akdeniz'deki haklarını ve ekonomik çıkarlarını korumaya katkı sağlayabilecek araçlardan biri olarak görüyor, aynı zamanda etkili bir bölgesel güç olan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak çıkarlar inşa etme fırsatlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca bu anlaşma; ikili ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği, yatırım ve uzun vadeli ortaklıkların güçlendirilmesi için daha geniş ufuklar açmakta, bölgesel meselelerde ortak anlayış fırsatlarını desteklemektedir.

Ulusal önceliğimiz; bölünmüşlüğe son vermek, devlet kurumlarını birleştirmek ve devletin tüm Libya toprakları üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmek olmaya devam etmektedir. Bu durum, tam egemenliğimizi ve karar alma birliğimizi güvence altına alacak; dış ilişkilerimizi yönetmemizi, çıkarlarımızı ve servetlerimizi bağımsız bir ulusal iradeyle korumamızı sağlayacaktır.

Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmenin, bölgesel ülkeler ve Akdeniz havzası ülkeleriyle kurulacak daha geniş bir iş birliği vizyonu çerçevesinde gerçekleştiğini teyit ediyoruz. İş birliği ve ortaklık kapıları; aramızda ortak çıkarlar bulunan, eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalan, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine ve ortak refahın sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkeler için her zaman açık kalacaktır.

Ayrıca Libya'nın birliği, egemenliği, karar bağımsızlığı, varlıklarının korunması ve çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilişkilerimiz ile ortaklıklarımızın genişletilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğimize olan sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz. Libya'nın çıkarları, halkımızın onuru ve gelecek nesillerin istikbali her şeyin üzerinde yer almaya devam edecek ve tüm aşamalardaki tutum ve tercihlerimizin temel yönlendiricisi olacaktır."

Hafter 'Türkiye' dedi, Yunan Bakan telefona sarıldı: Mısır beklediğimiz tepkiyi vermiyor!

ATİNA'DA HAFTER KORKUSU: MISIR'A TELEFON

Saddam Hafter'in Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasına destek vermesinin ardından Yunanistan'da diplomasi trafiği başladı.

Yunan ProtoThema gazetesinin haberine göre Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın Doğu Akdeniz'deki bölgesel meseleleri ele aldığı bildirildi.

Görüşmede Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır arasında düzenlenmesi planlanan üçlü zirvenin hazırlıkları da değerlendirildi.

YUNANİSTAN'DAN LİBYA SİTEMİ: MISIR TEPKİ VERMİYOR

ProtoThema, Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının yeniden gündeme geldiği bir dönemde yapılan görüşmeye ilişkin Kahire'den gelen açıklamadaki ayrıntıyı da yazdı.

Yunan gazetesi, "Mısır'ın tutumu, gelişmekte olan diplomatik anlaşmazlığın bir diğer önemli boyutudur. Kahire, Akile Salih'in meclis başkanlığı görevinden alınmasının ardından Libya'daki en yakın siyasi muhataplarından birini kaybetti.

Aynı zamanda Mısır yönetimi, özellikle Ankara'nın Hafter ailesiyle gelişen ilişkileri göz önüne alındığında, batı sınırı boyunca Türk etkisinin genişlemesinden giderek daha fazla endişe duyuyor. Bununla birlikte Mısır'ın anlaşmanın onaylanmasına yönelik ilk diplomatik tepkisi özellikle temkinli oldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının, Bedir Abdulati ile Yorgos Gerapetritis arasındaki telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye-Libya mutabakatının onaylanmasına açıkça değinilmedi. Bunun yerine yalnızca iki bakanın son gelişmeler ışığında Libya meselesini görüştüğü belirtildi. Mısır'ın deniz anlaşmasına uzun süredir karşı çıktığı göz önüne alındığında bu eksiklik önem taşıyor.

Kahire'nin şu aşamada anlaşmayı kamuoyu önünde yeniden kınayarak Yunanistan ile tamamen aynı çizgide görünmekten kaçınmaya çalıştığı ve Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki artan etkisinin sonuçlarını dikkatle değerlendirdiği düşünülebilir" değerlendirmesinde bulundu." ifadelerine yer verdi.

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