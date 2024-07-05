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Hafter’e gönderilen İHA’lar ele geçirildi, rüzgâr türbinine gizlenmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hafter’e gönderilen İHA’lar ele geçirildi, rüzgâr türbinine gizlenmiş
İha, Bm, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya’nın güneybatısındaki Gioia Tauro Limanı’nda geçen ay Çin’den Libya’nın doğusundaki Halife Hafter’e bağlı güçlere silah taşıdığı ihbarıyla el koyulan bazı konteynerlerden askerî amaçlı insansız hava araçları (İHA) ekipmanı ele geçirildiği bildirildi.

İtalyan Mali Polisinden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen İHA parçalarının rüzgâr türbini kanatları içinde bazı kompozit kaplama malzemelerinin arasına gizlendiği aktarıldı. Montajı yapılan İHA’ların ağırlığının 3 tonun ve uzunluğunun 10 metrenin üzerinde, kanat açıklığının da yaklaşık 20 metre olduğu kaydedildi.

İHA'LARA EL KONULDU

Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosu kararları doğrultusunda İHA’lara el konuldu. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, parçaların Çin yapımı Wing Loong 2 tipi İHA’lara ait olduğu ve ABD’den gelen istihbarat üzerine geminin durdurularak arama yapıldığı belirtilmişti. İtalyan basını, ABD’li yetkililerin güçlü şüphelerine göre geminin varış noktasının Hafter’in kontrolündeki Bingazi şehri olduğunu yazmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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