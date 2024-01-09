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    'Hamas' hesabını askıya alan Elon Musk: Bu zor bir karardı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Business Insider / Düzenleyen:

    İfade özgürlüğü savunuculuğunun bir simgesi haline gelen ve X (eski adıyla Twitter) platformunu satın aldıktan sonra tepki çeken kararlara imza atan Elon Musk, baskılara dayanamayıp Hamas'la bağlantılı bir hesabı kapattığını bildirdi. Kullanıcıların tepkilerine yanıt olarak ise mecbur kaldığını belirterek "Bu zor bir karardı" ifadelerini kullandı.

    &#039;Hamas&#039; hesabını askıya alan Elon Musk: Bu zor bir karardı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Business Insider

    Elektrikli araba markası Tesla ve X sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk, Hamas'la ilişkili bir hesabın neden askıya alındığına dair açıklamalarda bulundu.

    BASKILARA DİRENEMEDİ

    Elon Musk, bir kullanıcının kendisine Hamas'la bağlantılı bir hesabın neden askıya alındığını sorması üzerine "Bu zor bir karardı" diye cevabını verdi.

    X sosyal medya platformunda "qassam2024" rumuzuyla yer alan ve Hamas'ın askeri kanadıyla bağlantılı olan hesabın ne zaman askıya alındığı henüz belirlenmedi.

    Musk, "ABD de dahil olmak üzere birçok hükümet lideri insanları öldürme çağrısında bulunsa da bir 'BM muafiyet kuralımız' var; eğer bir hükümet BM tarafından tanınıyorsa, hesaplarını askıya almayacağız. Hamas, BM tarafından bir hükümet olarak tanınmıyor, bu nedenle askıya alındı." ifadelerini kullandı.

    Musk'ın kararı X'teki bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi ve Elon Musk'ı kendi ifade özgürlüğü ilkelerini ihlal etmekle suçladı.

    Elon Musk, X'in başına geçmeden evvel platformu "ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamakla" eleştirmişti.

    İsrailElon Musk
    Haberler > Dünya > 'Hamas' hesabını askıya alan Elon Musk: Bu zor bir karardı
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