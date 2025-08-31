Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Ebu Ubeyde’nin ölümünün teyit edildiğini öne sürdü

İsrail, Ebu Ubeyde’nin ölümünün teyit edildiğini öne sürdü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail, Ebu Ubeyde’nin ölümünün teyit edildiğini öne sürdü
İsrail, Gazze, Hamas, Ebu Ubeyde, İzzeddin El-Kassam Tugayları, Binyamin Netanyahu, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü iddia etti

Ebu Ubeyde’nin Gazze’de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünün “teyit edildiğini” öne sürdü.

Daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu da, Ubeyde’nin ordu ve Şin Bet’in ortak operasyonunda hedef alındığını açıklamış, ancak kesin sonucun beklenildiğini söylemişti.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

AL ARABİYA:NAAŞI TEŞHİS EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Al Arabiya televizyonu, Ebu Ubeyde’nin naaşının teşhis edildiğini ve ölümünün doğrulandığını öne sürdü.

Al Arabiya ve Al Hadath televizyonlarına konuşan Filistinli bir kaynak, Gazze Şehri’nde hedef alınan bir dairede bulunan herkesin hayatını kaybettiğini ve Ebu Ubeyde’nin ailesi ile Kassam Tugayları liderlerinin cesedi incelediğini belirtti. Kaynak, "şehadetin" bu inceleme sonrası doğrulandığını iddia etti.

İsrail, Ebu Ubeyde’nin ölümünün teyit edildiğini öne sürdü - 1. Resim

EBU UBEYDE KİMDİR?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, ilk kez 25 Haziran 2006’da kamuoyunun gündemine geldi. O tarihte Hamas’ın da aralarında bulunduğu Filistinli gruplar, Gazze sınırında bir İsrail askeri noktasına baskın düzenlemiş ve Ubeyde bu saldırının ardından yaptığı açıklama ile tanınmıştı.

Ubeyde, aynı yıl Kassam Tugayları’nın resmi sözcüsü olarak atandı. Ancak yıllardır kameraların karşısına sadece yüzü kapalı bir şekilde çıktı. Gerçek kimliği bugüne kadar açıklanmadı.

İSRAİL'İN KİMLİK İDDİASI

25 Ekim 2023’te İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, Ebu Ubeyde olduğunu iddia ettiği bir kişinin fotoğrafını yayınladı. Ancak Hamas bu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.

Kaynak: Dış Haberler
Bitcoin rekor için hazırlanıyor! "Eylül etkisi"nde hedef 124 bin dolarHatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filistin’i tamamen boşaltıp Gazze’yi tatil köyü yapacaklar! - DünyaFilistin’i tamamen boşaltıp Gazze’yi tatil köyü yapacaklar!Yoğun bakımdaki Türk vatandaşına kelepçe taktılar! New York Belediye Başkanı devreye girdi - DünyaYoğun bakımdaki Türk vatandaşına kelepçe taktılar!Xi Jinping Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü yağdırdı! "Türkiye yükselen güçlerin öncüsü" - Dünya"Türkiye yükselen güçlerin öncüsü"Sudan'da bombardıman! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var - DünyaSudan'da bombardıman! Çok sayıda can kaybı ve yaralı varABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Fried Türkiye’yi işaret etti! “Ankara'sız Ukrayna planı eksik kalır” - DünyaABD’li diplomat Türkiye’yi işaret ettiİran basınından hükümete "tehdit" çağrısı! "Avrupalılar bu dilden anlar" - Dünyaİran basınından hükümete "tehdit" çağrısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...