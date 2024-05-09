Hamas’ın ‘evet’i İsrail’i şaşırttı! Gözler Kahire’deki ateşkes görüşmelerinde

İsrail’in Refah’a saldırmasına rağmen Mısır’da ateşkes ve esir müzakereleri devam ediyor. İsrailli uzmanlar “Tel Aviv, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesini beklemiyordu” dedi

Mısır’ın başkenti Kahire’de Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin heyetler arasında devam ediyor. Mısır’ın “el-Kahire el-İhbariye” televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas, Katar ve ABD’li heyetlerin Kahire’deki müzakerelere katıldığı belirtildi. İsrail’e Refah’ta gerilimi tırmandırmanın tehlikeli olduğunu bildirdiklerini dile getiren kaynak, Kahire yönetiminin her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtti. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in Refah’taki saldırılarının devam etmesi hâlinde ateşkes anlaşmasının olmayacağı uyarısında bulundu.

NETANYAHU ÇIKMAZDA

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır’a, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin tekliflerini onayladığını bildirmişti. Buna rağmen İsrail ordusu, karadan Refah’a işgal saldırısı başlatmıştı. İsrailli analistler, Hamas’ın esir takası ve Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların teklifini kabul etmesinin “Tel Aviv yönetimini şaşırttığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükûmetini ikilem içerisinde bıraktığı” değerlendirmesini yaptı. Uzmanlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “bir yandan Hamas’ın elindeki esirleri geri getirecek anlaşmayı reddediyormuş gibi görünmeyi diğer yandan da koalisyondaki aşırı sağcı ortaklarını kızdırmayı” istemediğini belirtti. Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askerî analist Amos Harel “Hamas’ın ‘evet’ tuzağına düşen Netanyahu, İsrail ile ABD’nin arasını açıyor” ifadesini kullandı.

REFAH’A BOMBA YAĞDI

Bu arada, İsrail ordusu, yeniden Refah’ı vurdu. İsrail, pazartesiden beri 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediklerini aktardı. Bu anlara ilişkin görüntüler yayınlanırken aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti.

ABD, İSRAİL'E 3.500 BOMBAYI GÖNDERMİYOR

İsrail’in Gazze’de sivillerin sığındığı son kale olan Refah’a saldırması, Tel Aviv ile Washington arasındaki gerilimi artırdı. Basına konuşan üst düzey ABD’li bir yetkili, İsrail’e sevki yapılması planlanan 900 kilogramlık 1.800 ve 225 kilogramlık 1.700 bombanın gönderilmeyeceğini söyledi. Yetkili, bu bombaların yoğun yerleşim bölgelerinde nasıl kullanılacağından endişe duyduklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den de bu iddiaları doğrular bir açıklama geldi. Austin “Refah’taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumu çok zor. İsrail’in buraya kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemiyoruz. Bu konudaki net mesajlarımızı Tel Aviv’deki muhataplarımıza aktardık. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk. Silah yollanmasına ilişkin de değerlendirme süreci devam ediyor. Başkan Biden, bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor” dedi. Bu durum Netanyahu yönetiminde paniğe sebep oldu. İsrailli iki üst düzey yetkili, Biden’a karşı ‘derin hayal kırıklığı’ yaşadıklarını dile getirip “Karar, Kahire’deki müzakereleri tehlikeye atabilir” ifadelerini kullandı. İsrailli milletvekili Tali Gottlieb de “ABD hassas füzeleri vermezse Gazze’yi hassas olmayan füzelerle vururuz” sözleriyle tehdit etti. Öte yandan, İsrail ordusu, önceki gün Refah’a kara saldırısı başlatarak Gazze’nin Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.