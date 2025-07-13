Handala Gazze yolunda! Ünlü oyuncu Berger ve aktivistler yola çıktı

Gazze ablukasını kırmak için yeni bir özgürlük seferi başladı! “Handala” isimli tekne, ünlü oyuncu Jacob Berger ve onlarca aktivistle birlikte Gazze’ye doğru yola çıktı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu, yeni bir sefer için hazırlıklarını tamamladı. Handala isimli tekne, 1 İtalya'nın Siracusa kentinden Gazze'ye doğru hareket etti.

Norveç'ten 70 yaşındaki Vigdis Bjorvand, Amazon’un ilk ABD işçi sendikasının kurucusu Chris Smalls ve Avustralyalı Filistin aktivisti ve tarihçi Robert Martin de mürettebata katıldı. Ayrıca iki Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau ve Gabrielle Cathala ile Amerika Birleşik Devletleri'nden Filistin kökenli Huwaida Arraf, Yahudi-Amerikalı Bob Suberi ve ünlü oyuncu Jacob Berger gibi Filistin yanlısı aktivistler de gemide yer aldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau ve 70 yaşındaki Norveçli aktivist Vigdis Bjorvand

Mürettebat toplamda Fransa, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya’dan 18 kişiden oluşacak.

MADLEEN TEKNESİNE YAPILAN MÜDAHALENİN ARDINDAN

Yaklaşık bir ay önce Madleen isimli tekneye İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda el konulmuş ve içindeki 12 aktivist kaçırılmıştı.

Aktivistler daha sonra sınır dışı edilmiş veya yasadışı giriş suçlamasıyla yargılanarak ülkelerine gönderilmişti.

Koalisyon yetkilileri, Madleen’e yönelik gece baskınının kendilerini durdurmadığını belirterek "Tekrar deniyoruz ve tekrar deneyeceğiz. Yakında kalkabilecek başka bir gemi daha hazırlıyoruz" dedi.

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"KUŞATMAYI KIRACAĞIZ"

Handala'nın hareketi öncesinde Syracuse iskelesinden yapılan açıklamada, "Gazze 18 yıldır her taraftan kapalı: bu bir insani sorun değil, siyasi ve haysiyet sorunu. Kuşatmayı kırmaya çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Açıklamada, bölgede yaşanan açlık, baskınlar ve "ekmek için kuyruğa giren kalabalıklara yönelik saldırıların" artık düzenli hale geldiği vurgulanarak "Gazze özgür olana kadar devam edeceğiz" mesajı verildi.

NEDEN HANDALA?

Adını karikatürist Naji al-Ali'nin tasarladığı, Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen Handala karakterinden alan yelkenli gemi, bu seferini Gazze'deki on binlerce ölü ve yaralı çocuğa ithaf etti.

Geçmişte Kuzey Avrupa ve Büyük Britanya’daki limanlarda bilgilendirme amacıyla kullanılan tekne, şimdi Akdeniz’deki ilk büyük seferine hazırlanıyor.

Handala, Siracusa'dan ayrıldıktan sonra Puglia’da mola verecek. Koalisyon yetkilileri, Puglia'nın İsrail ile tüm işbirliğini kesen ilk bölge olduğunu hatırlatarak diğer belediye ve bölgelere de aynı yönde adım atma çağrısında bulundu.

Bu durakta destek mesajlarının toplanmasının ardından tekne Gazze'ye doğru rotasına devam edecek.

İSPANYA MADLEEN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Madleen mürettebatından Sergio Toribio, İspanya'ya iade edildikten sonra kaçırma, keyfi gözaltı, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele suçlamalarıyla ilgili resmi şikayette bulundu. Soruşturmanın İspanya'da başlatıldığı bildirildi.

Toribio, mürettebatın İsrail güçlerince gözaltındayken "zorla videolar izlemeye" ve "psikolojik baskıya" maruz bırakıldığı ifade etti.

YENİ FİLOLAR YOLDA

Özgürlük Filosu Koalisyonu yetkilileri, Akdeniz dışındaki yeni girişimlerin de hazırlandığını açıkladı. Cezayir ve Tunus'tan Refah'a karadan ulaşmaya çalışan ancak Mısır tarafından durdurulan bir başka grubun deniz yoluyla yeni bir filo planladığı belirtildi.

Koalisyon, hazırlık aşamasında onlarca teknenin bulunduğunu ve tüm dünyaya bir mesaj göndermeyi hedeflediklerini açıkladı.