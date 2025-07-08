İspanya, Madleen gemisi saldırısı nedeniyle Netanyahu hakkında savaş suçları soruşturması başlattı

İspanya, Gazze'ye giden insani yardım gemisi Madleen'e 1 Haziran'da düzenlenen baskınla ilgili olarak Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililer hakkında cezai soruşturma başlattı.

İspanya Ulusal Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve bazı üst düzey askeri yetkililer hakkında, başta geçen ay insani yardım gemisi Madleen'a düzenlenen saldırı olmak üzere, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında cezai soruşturma başlattı.

İspanyol parlamenter Jaume Asens, Salı günü X hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın 1 Haziran'da Gazze'ye gitmekte olan Madleen gemisine yapılan baskına odaklandığını söyledi.

Uluslararası 12 aktivist ve insani yardım taşıyan geminin yolu, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından kesilmişti.

Dava, İspanyol vatandaşı Sergio Toribio ve Arap Davası ile Dayanışma Komitesi tarafından evrensel yargı yetkisi ilkesi kapsamında açıldı.

İsrail tarafından önce uluslararası sularda kaçırılan, ardından sınır dışı edilen Al Jazeera muhabiri Omar Faiad, Avrupa Parlamentosu milletvekili Rima Hassan’ın belge imzalamayı reddetmesi üzerine bir İsrail subayı tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı.

"BU CEZASIZLIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ile işbirliği yapılmasını talep ederek saldırıyı Gazze'deki soykırım iddiaları kapsamında değerlendiriyor.

Karar, İspanya'nın Gazze'deki savaşla bağlantılı olarak İsrail liderliği hakkında ilk kez resmi bir soruşturma başlattığını ortaya koyuyor.

"Cezasızlığa karşı mücadelede önemli bir adımdır. Devletler yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, dehşete karşı etik, hukuki ve siyasi bir araç olarak adaleti harekete geçirmek sivil toplumun görevidir" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturmanın onaylanması halinde Netanyahu'nun ve diğer İsrailli yetkililerin davayla ilgili tutuklama emri riski olmadan Avrupa'ya seyahat etmeleri kısıtlanabilir.

İsrail hükümeti bu gelişmeye henüz resmi bir cevap vermedi.

NELER OLDU?

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (FFC) bir parçası olan Gazze'ye giden yardım gemisi, geçen ay uluslararası sularda İsrail insansız hava araçları ve ardından İsrail güçleri tarafından kuşatıldığında Gazze'ye doğru yol alıyordu.

18 metrelik Madleen gemisi, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'de açlık çeken Filistinlilere yardım ulaştırmak amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından düzenlenen son görevin bir parçası olarak 1 Haziran'da Sicilya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Madleen İsrail tarafından uluslararası sularda baskına uğradı. Drone ile kimyasal saldırı yapılan gemiye el koyan İsrail güçleri, Türk aktivist Şuayb Ordu'nun da aralarında bulunduğu 12 aktivisti kaçırdı.