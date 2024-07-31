Haniye suikastında gece 2 detayı! Netanyahu'dan sessizlik emri geldi

ABD, Hamas lideri Haniye'nin gece 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını öne sürdü. İran basını da saldırının sınır ötesinde gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail basınında çıkan haberlerde Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Haniye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.

Haniye'nin ölümünden sonra hedef Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

Haniye'nin ölümünden sonra hedef Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

Hamas liderinin Haniye'nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. ABD'nin yanı sıra Lübnan basını da dikkat çeken iddialarda bulundu.

Washington Arap Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin araştırmacılarından Rami Khouri Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Hamas ve Hizbullah liderlerini suikastla öldürmenin uzun zamandır bilinen bir İsrail'in stratejisi olduğunu belirtti.

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MUAMMA SÜRÜYOR

Suikastın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmiyor. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Haniye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını duyurdu.

"HAVADAN GÜDÜMLÜ MERMİYLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Lübnan merkezli El Mayadin haber sitesi, İranlı bir kaynağa dayanarak, Tahran'da düzenlenen saldırıda Hamas lideri İsmail Haniye'yi öldüren füzenin başka bir ülkeden atıldığını, İran'ın içinden atılmadığını yazdı. ABD'li yayın organı CNN ise Hamas liderinin başkent Tahran'ın kuzeyinde kaldığı konuta isabet eden “havadan güdümlü mermi” ile öldürüldüğünü bildirdi.

İRAN İLK AYRINTILARI PAYLAŞTI

İran basını ise Tahran'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, Haniye'nin suikast sırasında Tahran'ın kuzeyinde bulunan gazilere ait özel bir konutta bulunduğu ve saldırının yerel saatle 02.00'de (TSİ 01.30) gerçekleştirildiği belirtildi. Haniye'ye yönelik saldırının havadan düzenlendiği aktarıldı. İran devlet televizyonu ise saldırının sınır ötesinden gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

"İSRAİL TARTIŞMA ÇIKARIYOR"

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde "itidal" çağrısında bulunuldu. Özellikle saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan bilgiler ve iddialara ilişkin dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Ortaya atılan yalan iddialar ve bilgilerle siyonist rejimin bu saldırısının kınanması yerine ülke içerisinde tartışma çıkartılmaya çalışılıyor" ifadesi kullanıldı.

Haniye suikastına ilişkin İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu olağanüstü toplantı kararı alırken, Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi saldırıya ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

İSRAİL NE DİYOR?

İsrail resmi makamları ise Haniye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Haniye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.