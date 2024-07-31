Haniye'nin ölümünden sonra hedef Hamaney ve Pezeşkiyan mı?

Hamas lideri Haniye'nin İsrail tarafından öldürülmesi sonrası bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Abdullah Ağar bunun askeri değil istihbarat operasyonu olduğunu dile getirip saldırıdaki soru işaretlerine dikkat çekti. Ağar, "İran’ın bir güvenlik zafiyeti mi İsrail’in bir kabiliyeti mi?" sorusunu sorarken "Asimetri göz ardı edilemez. Haniye, Hamaney ve Pezeşkiyan’la…" ifadelerini kaydetti.

Ortadoğu en kanlı gecelerinden birini yaşadı. Önce dün akşam saatlerinde Golan Tepeleri'ndeki hava saldırısına misilleme yapan İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. İsrail'in hedef olarak öne sürdüğü Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuad Şükr, saldırıdan kurtuldu.

Ardından Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkentine giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta vuruldu. İsrail'den henüz bir açıklama gelmezken saldırı Türkiye tarafından sert bir şekilde kınandı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar da saldırıyı tüm detaylarıyla ele aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağar, saldırıdaki soru işaretlerine dikkat çekerken İsrail'in sonraki hedefinin İran dini lideri Hamaney ve Pezeşkiyan olduğunu öne sürdü.

"FAİL İSRAİL"

Ağar'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye İran’da maruz kaldığı bombalı bir suikastle hayatını kaybetti.

Doğal/doğrusal fail İsrail.

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Sonuçta İsrail İç İstihbaratı Şin-Bet’in şefi Ronen Bar’ın 2023 Aralık başında sızdırılan ses kaydında; "Lübnan, Katar, Türkiye’de Hamas liderlerine saldıracağız” demiş ve büyük gürültü koparmıştı.

Ve İsrail bu etkiyi özellikle Lübnan’daki Hamas siyasi liderlerine saldırarak göstermişti. Ama bunlar temelde askeri operasyonlardı.Bu ise bir istihbarat operasyonu.

"İRAN'IN ZAFİYETİ Mİ İSRAİL'İN KABİLİYETİ Mİ?"

Peki İsrail’in İran’da gerçekten böyle bir kabiliyeti var mı?

Varsa bunu neden “işin asıl faili dediği” İranlılar için şu ana kadar kullanmadı da, Hamas/Haniye için kullandı?

Hem de hazırlıksız/riskli bir saldırıyla!

Sonuçta hazırlıksız bir suikast girişimin etkili olma olasılığı varsa da, böyle bir suikast; son derece hızlı gelişen, değişken ve dar bir süreçte; doğru/dinamik istihbarat, karar alma, planlama, hazırlık, transfer, ortamı hazırlama ve eylem süreçlerini kapsar.

Çok zordur yani. Çuvallama riski çok yüksektir. Hele ki sınırı aşan bir alanda, İran’da!



Birileri bunu İran’ın bir güvenlik zafiyeti, İsrail’in bir kabiliyeti diyecektir.

İSRAİL'İN BİR SONRAKİ HEDEFİ

Bu işin basit tarafı.

Ancak Filistin davasının ve Hamas’ın siyasi geleceğinin dizayn edildiği, Muhammed Dahlan gibi isimlerin öne sürüldüğü, ortaya çıktığı bir süreçte Haniye’nin bir Devrim Muhafızı yetkilisiyle görüşmeye giderken bombalı bir suikastle ortadan kaldırılması, pek çok soru işaretiyle birlikte geliyor.

Asimetri göz ardı edilemez.

Haniye, Hamaney ve Pezeşkiyan’la…