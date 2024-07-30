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İsrail Beyrut'ta hedefi ıskaladı! Üst düzey Hizbullah komutanı saldırıdan sağ kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

İsrail ordusu Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyini bombaladı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İsrail'in hedef olarak öne sürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr, saldırıdan sağ kurtuldu.

Golan Tepeleri'ne yönelik hava saldırısının ardından İsrail-Hizbullah arasında savaşın başlaması an meselesi haline geldi. Günlerdir devam eden karşılıklı misillemelerin ardından İsrail bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı düzenleyerek, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'ü hedef aldı.

ÜST DÜZEY KOMUTAN SAĞ KURTULDU!

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükr'ün saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı. 

Orta Doğu'da savaş başlıyor! İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu - 2. Resim

ABD TARAFINDAN ARANANLAR LİSTESİNDE

Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Şükr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.

Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

Orta Doğu'da savaş başlıyor! İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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