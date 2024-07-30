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Orta Doğu'da savaş başlamak üzere: Topraklarımızı sonuna kadar savunacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Orta Doğu&#039;da savaş başlamak üzere: Topraklarımızı sonuna kadar savunacağız

Dünya Haberleri  / Ajanslar

Golan Tepelerine yapılan saldırının ardından İsrail-Hizbullah arasındaki gerilim savaşa doğru gidiyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 7 ayrı bölgede 10 hedefe saldırı düzenledi. Hizbullah misilleme olarak İsrail’in askeri üssünü katyuşa roketiyle vurdu. Karşılıklı saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Öte yandan Hizbullah kanadından "topraklarımızı sonuna kadar savunacağız" açıklaması geldi.

Orta Doğu'da yeni bir savaş başlamak üzere. İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandı. Bunun üzerine yeni bir savaş an meselesi haline geldi.

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıdan İsrail Hizbullah'ı sorumlu tutarken, gerilimin savaşa dönmesi an meselesi haline geldi. İsrail kanadı "topyekün bir savaşa başlıyoruz" derken Hizbullah "sonuna kadar savaşacağız" dedi. Karşılıklı misilleme saldırıları ile Orta Doğu kan gölüne döndü.

Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 11 ölü

İSRAİL ASKERLERİ VURULDU!

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in sivillerin de yaralandığı Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısına misillemede bulunulduğunu savundu.

Açıklamada, Sahel Taburu'nun Beyt Hilal kışlasındaki karargahının katyuşa roketi ile tam isabet vurulduğu aktarıldı. Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, Beyt Hilal'daki karargaha kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu son 24 saatte 19 askerinin yaralandığını duyurdu

EV VURULDU, PATLAMA OLDU

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Cibşin ve Adşit beldeleri arasındaki Halta bölgesinde boş bir evi hedef aldı.

Saldırı sonucu evin tamamen yıkıldığı aktarılan haberde, can kaybına ilişkin bilgi verilmedi. Ayrıca, İsrail'e ait savaş uçaklarının ses duvarını aşarak iki defa sonik patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 100'e yükseldi | Rudaw.net

"TOPRAKLARIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Ülkenin resmi ajansı NNA, Mikati'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırısına ilişkin açıklamasını yayımladı. Mikati, sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısı yaptı.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde bulunan Mecdel Şems beldesine 27 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından İsrail'in Lübnan'ı tehdidine dair Mikati, "İsrail'in Lübnan'a yönelik kapsamlı savaş tehdidi, Lübnanlıları uluslararası yasalarca onaylanan her türlü yolla topraklarını savunmaktan alıkoymayacaktır." ifadelerini kullandı.

Lübnan ve Hizbullah gerçeği | Independent Türkçe

İSRAİL'İN SAVAŞ UÇAKLARINA MÜDAHALE!

Hizbullah Hareketi, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının "hava savunma biriminin" verdiği karşılık üzerine geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu. Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail savaş uçaklarına yönelik müdahaleye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki hava sahasını ihlal edip ses duvarını aşarak "sonik patlama" gerçekleştiren İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği ifade edildi.

İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti! Hizbullah'tan yanıt gecikmedi! - Dünya Haberleri - TV100

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BOMBARDIMAN

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinde 7 bölgede Hizbullah'a ait 10 hedef vuruldu.

Beyt Lif beldesine düzenlediği hava ve kara saldırılarıyla bir Hizbullah mensubunu öldürdüğünü açıklayan İsrail ordusu, Hizbullah'a ait depo, askeri altyapı, bina ve bir ateşleme rampasını hedef aldığını kaydetti.

İsrail-Hizbullah gerilimi

"EĞER LÜBNAN'A GİRERSENİZ..."

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi Al Jazeera Arapça'ya yaptığı açıklamada, grubun herhangi bir İsrail saldırganlığına kesinlikle sessiz kalmayacağını duyurdu. İsminin açıklanmaması koşulu ile konuşan yetkili "Yabancı ülkelerin elçileri çatışmayı genişletmemek için saldırıya misilleme yapmamızı söylediler ama biz karşılık vereceğiz.

Herhangi bir saldırıya verilecek cevabın biçimi ve boyutu yönetim tarafından belirlenir" dedi. İsrail'in karadan bir işgal başlatmasını beklemediklerini ancak buna da hazır olduklarını belirten yetkili " Lübnan'a girmeye karar verirlerse, ayağımızı Celile'ye basarız" tehdidinde bulundu.

Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedefleri vurdu

Son dakika gelişmelerin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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