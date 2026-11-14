24 ay bekletildi, dünyanın en iyisi seçildi! İşte şampiyon peynirin sırrı

45 ülkeden 5 bin 330 peynirin yarıştığı uluslararası organizasyonda, 24 ay boyunca olgunlaştırılan Fransız Comté peyniri dünya şampiyonu seçildi. Fındıksı aroması ve kendine özgü dokusuyla jüriyi etkileyen peynirin başarısının ardında ise iki yıllık özel üretim süreci ve 120 yıllık aile mirası bulunuyor.

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Dünyanın farklı ülkelerinde üretilen binlerce peynirin buluştuğu organizasyonda rekabet oldukça çetin geçti. Peynir üretiminde öne çıkan İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin ürünleri de şampiyonluk için mücadele etti. Uzun süren değerlendirmelerin ardından jüri, yılın en başarılı peynirini belirledi.

CNN International'ın aktardığı bilgilere göre, İspanya'nın Cordoba kentinde gerçekleştirilen uluslararası yarışmaya 45 ülkeden toplam 5 bin 330 peynir katıldı. Ürünler; aroma, tat, koku, dış görünüş, kıvam ve damakta bıraktığı etki gibi çeşitli özellikler bakımından değerlendirildi. İlk aşamalarda öne çıkan peynirler arasından belirlenen finalistler, büyük ödül için son kez jüri üyelerinin karşısına çıktı.

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ŞAMPİYONLUK SON PUANLARLA BELİRLENDİ

Yarışmanın finalinde 14 kişiden oluşan süper jüri, son üçe kalan peynirleri canlı yayında tattı. Jüri üyeleri, her ürünü yedi puan üzerinden değerlendirdi. Nefes kesen finalde Fransız Comté peyniri, İsviçre dağ peyniri ve daha kısa süre dinlendirilmiş bir Fransız koyun sütü peyniri toplam 81 puana ulaşarak aynı dereceyi paylaştı.

Birinciliği belirleyen unsur ise puanların dağılımı oldu. Jüri üyelerinden daha tutarlı ve birbirine yakın değerlendirmeler alan Comté peyniri, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en iyi peyniri seçildi.

İKİ YILLIK OLGUNLAŞMA SÜRECİ BAŞARIYI GETİRDİ

Şampiyonluğa ulaşan Comté, Fransa'nın doğusunda bulunan Franche-Comté bölgesinde geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Pastörize edilmemiş inek sütünden elde edilen sert peynirin en dikkat çekici özelliği ise üretimin ardından 24 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılması.

İki yıllık bu süreç, peynirin hem aromasını hem de dokusunu belirgin biçimde şekillendiriyor. Fındığı çağrıştıran tadı, kolayca ufalanabilen yapısı ve katmanlı aromasıyla jüri üyelerinden tam not alan ürün, JuraFlore şirketi tarafından Fort des Rousses'ta olgunlaştırıldı.

Final jürisinde yer alan İspanyol peynir uzmanı Rafael Dominguez Gonzalez de birincilik verdiği Comté'nin lezzet özelliklerine dikkat çekti. Gonzalez, peynirin tadının ağızda zamanla farklılaşmasını ve fındıksı aromasının giderek belirginleşmesini etkileyici bulduğunu ifade etti.

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BAŞARININ ARDINDA 120 YILLIK AİLE MİRASI VAR

Dünya şampiyonluğuna ulaşan peynirin üreticisi JuraFlore'un geçmişi ise 1907 yılına uzanıyor. Yaklaşık 120 yıldır faaliyet gösteren şirket, aile geleneğini kuşaktan kuşağa aktararak üretimini sürdürüyor.

Firmanın kurucusunun torunu Franck Arnaud, ödül törenine video bağlantısıyla katılarak kazanılan başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Şirketin gelecek yıl 120'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Arnaud, işletmenin kuruluşundan bu yana aile şirketi kimliğini koruduğunu söyledi. Arnaud, elde edilen önemli başarıyı ailesinin diğer üyeleriyle paylaşmak için heyecanlandığını da dile getirdi.

24 ay bekletildi, dünyanın en iyisi seçildi! İşte şampiyon peynirin sırrı

'PEYNİRİN BEŞİNCİ BİLEŞENİ ZAMANDIR'

Yarışmayı sunan peynir yazarı Patrick McGuigan ise Comté'nin iki yıl boyunca devam eden olgunlaşma sürecinin ortaya çıkan üründe belirleyici olduğunu söyledi.

Peynirin dikkat çeken koyu altın sarısı renginin de uzun süreli olgunlaşmayla bağlantılı olduğunu belirten McGuigan, zamanın peynir yapımında beşinci bileşen olarak kabul edilebileceğine işaret etti.

Süt, maya kültürleri, peynir mayası ve tuzun üretimin temel unsurları olduğunu hatırlatan McGuigan, zamanın da peynirin karakterini ve aromasını oluşturduğunu vurguladı. Şampiyon peynirin renginin kendisine yaz aylarındaki yeşil meraları ve otlayan inekleri anımsattığını söyledi.

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