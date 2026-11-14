Mercedes-Benz, işçilik maliyetlerini düşürmek için çalışan temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerde uzlaşma sağlayamayınca Almanya’daki tesislerine yönelik yeni yatırımları askıya aldı. Şirket, bir otomobil montaj fabrikası ile bir güç aktarma sistemi tesisinin kapatılması ihtimalini de değerlendiriyor.

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Reuters’ın ulaştığı şirket içi açıklamaya göre Mercedes-Benz yönetimi, Alman tesislerine yönelik ilave yatırımları durdurma kararını ortaklaşa aldı. Üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Michael Schiebe, Almanya’daki bazı tesislerde saatlik üretim işçiliği maliyetinin Doğu Avrupa’daki tesislerin beş katına kadar çıkabildiğini söyledi.

SİNDELFINGEN’DEKİ BOYA TESİSİ YATIRIMI SÜRÜYOR

Mercedes-Benz, Alman basınına yaptığı açıklamada, kararın önümüzdeki yıllarda üretime alınacak modeller için yapılacak yeni yatırımları kapsadığını belirtti. Sindelfingen’de inşası başlayan yeni boya tesisi planlandığı gibi ilerliyor. Maliyet görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazsa yönetim, gelecek modellerin üretimi için başka tesisleri değerlendirebilecek.

Schiebe, eylül ayında maliyetlerin düşürülememesi durumunda iki Alman tesisinin kapanabileceği uyarısında bulunmuştu. İnsan kaynaklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Britta Seeger, şirketin kapanışlardan kaçınmak istediğini ancak bu seçeneği artık ayrıntılı biçimde inceleyeceğini söyledi. Mercedes-Benz henüz bir kapatma kararı ya da değerlendirmedeki tesislerin isimlerini açıklamadı.

Mercedes Almanya’da yeni yatırımları dondurdu, fabrika kapatma ihtimali de gündemde

35 SAATLİK ÇALIŞMA HAFTASI GÖRÜŞMELERİN ODAĞINDA

Yönetimin gündeme getirdiği önerilerden biri, haftalık çalışma süresini ücret artışı olmadan 35 saatten 40 saate çıkarmak. Kâra katılım ödemeleri ve Noel ikramiyesi gibi ek ödemeler de görüşülüyor. Mercedes yönetimi bu programla Almanya’da yılda yaklaşık 800 milyon euro tasarruf hedefliyor.

IG Metall ve Mercedes-Benz Genel İş Konseyi, yaptıkları açıklamada fabrika kapanışlarına karşı çıktı. Çalışan temsilcileri, yönetimden planlarını açıklamasını ve Alman tesislerinde üretilecek modeller ile yapılacak yatırımlar için bağlayıcı taahhütler vermesini istedi.

MALİYET BASKISI OTOMOTİV TEDARİKÇİLERİNE DE YANSIYOR

Mercedes-Benz, ekim sonunda Çin’de zorlaşan pazar koşullarını ve artan malzeme maliyetlerini gerekçe göstererek binek otomobil bölümünün 2026 düzeltilmiş satış karlılığı beklentisini yüzde 3–5 aralığından yüzde 2–3’e çekmişti. Alman otomotiv tedarikçisi Schaeffler de Kasım başında Avrupa’da 3.460 pozisyonu kaldırmayı ve Almanya’daki dört tesisini kapatmayı planladığını duyurdu.

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