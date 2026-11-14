Bugün ne sınavı var sorusu, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü sınav merkezlerinde yaşanacak yoğunluk öncesinde gündeme geldi. Hafta sonu sınav takvimini kontrol eden adaylar, ÖSYM ve üniversitelerin duyurularını takip ediyor. 14 ve 15 Kasım tarihlerinde hangi sınavların yapılacağı, sınav saatleri ve giriş belgelerine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

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14 ve 15 Kasım 2026 hafta sonu uygulanacak sınavların programı belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile açık ve uzaktan eğitim veren üniversitelerin sınav takvimlerinde bu hafta sonuna ilişkin oturumlar bulunuyor. Sınava girecek adayların giriş belgelerinde yer alan bina, salon ve saat bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

BUGÜN NE SINAVI VAR?

14 Kasım 2026 Cumartesi günü ÖSYM tarafından Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/4) gerçekleştirilecek. Sınav saat 13.45'te başlayacak ve ÖSYM'nin elektronik sınav merkezlerinde uygulanacak. İngilizce dil yeterliliğini ölçmeye yönelik hazırlanan e-TEP, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşuyor. Bu hafta sonu İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF ara sınavları (vize) uygulanacak.

Bugün ne sınavı var? 14-15 Kasım hafta sonu uygulanacak sınavlar

14-15 KASIM HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

14 ve 15 Kasım tarihlerinde ÖSYM'nin yanı sıra üniversitelerin açık ve uzaktan eğitim programlarında da sınavlar gerçekleştirilecek. Güz dönemi ara sınavlarına hazırlanan öğrenciler, hafta sonu boyunca farklı oturumlarda sınava katılacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavları 14 ve 15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

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