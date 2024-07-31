Yemin törenine gitmişti! Suikasta uğrayan Haniye'nin İran'daki son görüntüleri ortaya çıktı

Hamas lideri Haniye, dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen suikastla öldürüldü. Gelişme dünyada yankı uyandırırken Haniye'nin son görüntüleri de ortaya çıktı.

Hamas lideri İsmail Haniye, dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a gitmişti. Haniye gece yarısı kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü.

EN SON YEMİN TÖRENİNE KATILMIŞTI

İsrail saldırıyı üstlenirken Haniye'den geriye katıldığı törenden görüntüler kaldı. Haniye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı. Hamaney de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

SALDIRI KINANDI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu. Türkiye'den de art arda kınama mesajları yayınlandı