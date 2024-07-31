Türkiye'den Haniye'nin öldürülmesine sert tepki: Alçakça bir suikast

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine Türkiye'den ilk tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı "Haniye'nin Tahran’da alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" derken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise tüm Filistin halkına başsağlığı diledi.

Haniye'ye İran'da suikast! 3 oğlu, 4 torunu ve kardeşi de öldürülmüştü

Haniye'ye İran'da suikast! 3 oğlu, 4 torunu ve kardeşi de öldürülmüştü

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta suikasta uğradı. Haniye ve bir koruması hayatını kaybederken, saldırı dünya gündemine bomba gibi düştü.

Hamas, ABD ve İsrail yetkilileri peş peşe açıklamalar yaparken, Türkiye'den de ilk tepkiler geldi.

"KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır."

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"HANİYE KARDEŞİMİZ ALÇAKÇA SALDIRIDA ŞEHİT EDİLDİ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurtulmuş'un paylaşımı şöyle:

"Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler."

Gazze’nin şehidler kervanına bir büyük mücahid daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehid vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehid edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı âli, mekânı cennet olsun.

İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehidlikle mükâfatlandırdı.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi; "Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı."

Tüm Filistin halkına ve Özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tahran’da uğradığı saldırı sonucunda şehit olan, haklı bir direnişin simgesi Hamas’ın lideri, Gazze halkının yiğit evladı İsmail Haniyye'ye Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Onun mücadele dolu hayatı, mazlumların sesi olarak tarihe geçmiştir. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin başı sağ olsun. Rabbim, bizleri zulme karşı direnenlerden eylesin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Tahran'da uğradığı alçak saldırı sonucu şehit olan, Filistin halkının haklı mücadelesinin temsilcisi, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’yi rahmetle anıyorum. İnsanlığın vicdanını karartan Netanyahu ve soykırımcı çetesi cezalarını elbet çekecek. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Filistin halkına ve kalbi Filistin’de atan tüm İslam alemine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.