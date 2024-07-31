Haniye'ye İran'da suikast! 3 oğlu, 4 torunu ve kardeşi de öldürülmüştü

Hamas'ın en üst düzey yetkililerinden kabul edilen İsmail Haniye ve ailesi, birçok kez İsrail tarafından hedef alındı. İran'da öldürülen İsmail Haniye 3 oğlunu, 4 torununu ve kız kardeşini de İsrail saldırılarında kaybetmişti.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte öldürüldü. Hamas tarafından yapılan açıklamada saldırının İsrail ordusu tarafından yapıldığı ifade edilirken, Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise "İsrail hedeflerine ulaşamayacak" dedi.

3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail-Hamas geriliminde İsrail, birçok kez Haniye'yi ve ailesini hedef aldı.

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" ifade etmişti.

Haniyye'nin, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

25 HAZİRAN'DA KIZ KARDEŞİNİ DE KAYBETTİ

İsrail, Gazze'nin batısındaki Şati kampında yaşayan Haniye ailesinin evine 25 Haziran'da yeni bir bombardıman düzenledi. Saldırıda Haniye'nin kız kardeşi Zahr Haniye hayatını kaybetti.

Saldırılarda en az 30 Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

HANİYE'NİN YÜKSELİŞİ

Haniye, 1962 yılında Filistin'de doğdu ve genç yaştan itibaren Filistin davasına dahil oldu.

İsrail, Haniye’ye 1989 yılındaki ilk Filistin ayaklanması sırasında üç yıl hapis cezası verdi. 1992 yılında hapisten çıkan Haniye ardından İsrail ile Lübnan arasındaki sahipsiz topraklara sürüldü. Yanında birçok Hamas lideri de bulunuyordu.

Sürgün sonrası Gazze’ye geri döndü ve 1997 yılında Hamas’ın ruhani liderinin ofisinin yönetimine getirildi. Böylece örgüt içindeki pozisyonunu güçlendirdi.

ABBAS TARAFINDAN BAŞBAKANLIĞA GETİRİLDİ

Haniye 2006 yılında Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa getirildi. Ancak bir yıl sonra, El Fetih ile Hamas arasında Gazze’de yaşanan ve bir hafta süren kanlı güç savaşının sonunda görevden alındı.

Haniye görevden almayı "anayasaya aykırı olduğunu" savunarak kabul etmedi ve hükümetinin "Filistin halkına karşı olan ulusal sorumluluklarından vazgeçmeyeceğini" söyleyerek Gazze’yi yönetmeyi sürdürdü.

TERÖRİST OLARAK TANIMLANDI

Haniye, 6 Mayıs 2017'de İslami Direniş Hareketi Şura Konseyi tarafından Halid Mişal'in yerine Hamas'ın siyasi büro başkanı seçildi. Bu, grubun yapısındaki en yüksek pozisyon olarak kabul ediliyor.

2018 yılında ise ABD Dışişleri Bakanlığı Haniye’yi terörist olarak tanımladı. Haniye kısa bir süre sonra Hamas'ın "diplomatik" bir karargahının bulunduğu ve önceki krizlerde İsrail ile bazı müzakerelerin yürütüldüğü Katar'a sürgüne gitti.

Örgütü uzaktan yönetmesine rağmen Haniye, Gazze'de Hamas'ın diğer liderlerinden ve kurucularından destek aldı.