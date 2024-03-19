Hastanede katliam! İsrail, Şifa'ya 4. defa saldırdı

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesine gece başlayan ve sabaha kadar devam eden saldırıda 20 Filistinli katledildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 164 gün geride kaldı. Hava saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana bölgeyi kuşatan ve sivil yerleşim yerleri, hastaneler ve ibadethaneleri vuran İsrail ordusu, dünyanın tepkisine yol açan saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güneydeki Refah şehrine operasyon planını onaylamasının ardından gözler Refah’a çevrilirken, İsrail güçleri bölgenin kuzeyindeki eş-Şifa Tıp Kompleksine (Şifa Hastanesi) gece saatlerinde baskın düzenledi. Saldırı, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin “Hamas’ın hastanede yeniden toplandıklarını ve burayı İsrail’e yönelik saldırıları yönetmek için kullandıklarını biliyoruz” açıklamasının ardından başladı. Yerel saatle 02.00’de hastane avlusuna gelen tanklar, özel cerrahi binasına füze fırlattarak ateş açtı. Keskin nişancılar hareket eden herkesi hedef aldı. Saldırı sonrası açıklama yapan Hagari, İsrail ordusunun baskın sırasında 20 kişiyi öldürdüğünü belirterek, 200 kişiyi de tutukladığını söyledi. Hagari, baskında 1 İsrail askerinin öldüğünü kaydetti.

30 BİN KİŞİ SIĞINMIŞTI

Hastanenin cerrahi binasında yangın çıkarken Filistinli gazeteci Wade Abu Alsoud “Yoğun silah sesleri sebebiyle tesis içindeki durum felaket. Bu benim son videom olabilir. Şu anda Şifa hastanesinde kuşatılmış durumdayız. Üzerimize çok ağır ateş ediliyor” dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sırasında yerinden edilmiş siviller, yaralı hastalar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişinin Şifa sağlık kompleksinde bulunduğunu açıkladı.

CAN KAYBI 32 BİNE DAYANDI

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 116 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda katledilen Filistinlilerin sayısının 31 bin 726’ya, yaralananların sayısının ise 73 bin 792’ye yükseldiği aktarıldı.

MÜSLÜMANLAR, BİDEN'IN İFTARINA KATILMAYACAK

ABD’de Müslümanların en yoğun yaşadığı Chicago bölgesindeki sivil toplum örgütleri, ortak bir mektupla Beyaz Saray’a Gazze konusunda tepki gösterdi. Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP), Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Filistin İçin Adalet Koalisyonu ve Filistin Amerikan Konseyi gibi örgütlerin imzaladığı mektupta, Beyaz Saray’ın özellikle ramazan dolayısıyla Chicago bölgesinde yapacakları veya planladıkları etkinliklere katılmayacakları belirtildi. “Sivillerin toplu katliamını sona erdirmek için acil ve kalıcı ateşkes konusundaki talebimiz nettir” değerlendirmesinin yapıldığı mektupta, Biden yönetiminin, Gazze’ye insani yardım konusunda icraat yapmayıp sadece konuşmakla yetindiği vurgulandı. Amerikan medyası, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde bu yılki iftar programına katılımın önceki yıllara kıyasla düşük olacağını belirtti. WASHINGTON