Hastaneleri vuran füzelerin içinden ABD ve Avrupa çipleri çıktı! Yaptırımları deldiler

Hastaneleri vuran füzelerin içinden ABD ve Avrupa çipleri çıktı! Yaptırımları deldiler

Kaynak: Dış Haberler
Güncelleme:
Hastaneleri vuran füzelerin içinden ABD ve Avrupa çipleri çıktı! Yaptırımları deldiler
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

! Rusya’nın Ukrayna’da sivillere yönelik saldırılarda kullandığı en gelişmiş savaş uçakları Su-34 ve Su-35’in, Batı menşeli binlerce elektronik parça ile donatıldığı ortaya çıktı. Uluslararası araştırmalara göre bu uçaklarda kullanılan 1.119 bileşenden 1.115’i ABD, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’da üretildi. Yaptırımlara rağmen Batı teknolojisinin Rusya’ya nasıl ulaştığı sorusu yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Moskova’nın Ukrayna’daki sivillere yönelik saldırılarında kullandığı en gelişmiş savaş uçaklarının, Batı menşeli çiplerle donatıldığı ortaya çıktı.

1.100'DEN FAZLA 

Rusya’nın en gelişmiş savaş uçakları Su-34 ve Su-35’te 1.119 parça tespit etti. 

Uluslararası İnsan Hakları Ortaklığı (IPHR), Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (NAKO) ve Hunterbrook Media’nın yürüttüğü yeni araştırmaya göre bu jetler 2022–2024 arasında düzenlenen en az 60 saldırıda sivilleri doğrudan katletti.

Su-34 ve Su-35, genellikle KAB ve UMPB D30-SN bombaları ile Grom-1 füzeleri gibi hassas güdümlü mühimmatları taşıyor.

NAKO Direktörü Olena Tregub, “Muhtemel savaş suçları işleyen Rus uçakları Batı menşeli mikroçiplerle donatılmıştır” dedi.

PARÇALARIN KAYNAĞI

Araştırmada Su-34 ve Su-35’in içinde bulunan 1.119 bileşenden 1.115’inin ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Fransa’da üretildiği tespit edildi.

En sık görülen üreticiler arasında:

Intel (ABD) – işlemci ve hafıza çipleri

Texas Instruments (ABD) – radar ve hedefleme çipleri

Murata (Japonya) – navigasyon modülleri

STMicroelectronics (Fransa) – GPS sensörleri

Söz konusu parçalar, uçakların hedefleri kilitlemesini, hassas saldırılar yapmasını ve uzun menzilde operasyon yürütmesini sağlıyor.

YAPTIRIMLAR NASIL AŞILDI?

2014’ten bu yana Batı, Rusya’nın çift kullanımlı teknolojiye erişimini kısıtlamaya çalışıyor. Ancak rapora göre, ürünler depodan çıktıktan sonra nadiren takip ediliyor. Bu nedenle çipler, Çin, Hong Kong, BAE ve bazı AB ülkeleri üzerinden Rusya’ya ulaştırılıyor.

Rusya’nın kendi mikroelektronik sanayisi geri kalmış durumda. Bu nedenle modern uçaklarda kullanılan kritik parçaların neredeyse tamamı dışarıdan geliyor. Araştırmaya göre, sadece 2023’te Rusya, 800 milyon dolardan fazla elektronik parça ithal etti.

Hindistan'daki bir hava gösterisinde bir Rus SU-57 savaş uçağı
Rus SU-57 savaş uçağı

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARDA KULLANILDI

Araştırmacılar, Su-34 ve Su-35’lerin Ukrayna’da sivilleri hedef alan saldırılarda doğrudan rol oynadığını belirledi. Örneğin:

Mart 2023’te Harkiv’de bir konut bloğuna atılan KAB-500 bombası dört kişinin ölümüne yol açtı.

Temmuz 2023’te Çernihiv’de bir hastane vuruldu, iki sağlık çalışanı öldü.

Her iki saldırıda da kullanılan sistemlerin Batı menşeli çiplerle çalıştığı tespit edildi.

Kaynak: Dış Haberler
