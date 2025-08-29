Hastanenin doğum hatası kızını engelli bırakmıştı! Mahkeme kararı belli oldu

Olay ABD’nin Salt Lake City bölgesindeki Jordan Valley Medical Center isimli hastanede 2019 yılında yaşandı. İlk çocuğuna hamile olan Anyssa Zancanella doğumunun başladığını fark etmesi üzerine hastaneye başvurdu. Doğum sürecinde hastane tarafından yapılan hatalar, bebeğin oksijensiz kalarak kalıcı beyin hasarı almasına yol açtı.

AŞIRI DOZDA İLAÇ VERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ

Olayın ardından hastaneye dava açan Zancanella dilekçesinde, hastanede kaldığı süre boyunca kendisine doğum sancılarını başlatan bir ilaç olan Pitocin'in aşırı dozda verildiğini ve sağlık personeli tarafından uzun süre boyunca kontrol edilmediğini söyledi. Öte yandan acılı anne, hastaneye yatırıldıktan bir gün sonrasına kadar sezaryen doğum yapmasına izin verilmediğini, bunun sonucunda bebeğinin oksijensiz kalması sonucu beyin hasarı oluştuğunu söyledi.

''KIZIMIN HAYATI ÇALINDI''

Daily Mail’in haberine göre, mahkemede gözyaşları içinde olayı anlatan kadın şu ifadelerde bulundu:

"Kızımın hayatı çalındı. Hepimizden çalındı. O içeride, ama dışarı çıkamıyor. Her gün bunu düşünüyorum."

Azaylee adlı küçük kız konuşamıyor, tek başına uyuyamıyor ve sürekli nöbet geçirdiği için 24 saat bakım altında. Fiziksel ve mesleki terapi desteği alıyor.''

HAKİM SERT İFADELERLE ÇIKIŞTI

Üçüncü Bölge Hakimi Patrick Corum, Zancanella'nın tıbbi uygulama hatası davasında hastaneyi sorumlu bularak, ''Zancanella bu bebeği bu hastanede doğurmaktansa bir benzin istasyonunun tuvaletinde ya da Afrika'nın bir yerindeki bir kulübede doğursaydı daha iyi durumda olurdu. Gerçekten de burası onun doğum yapması için gezegendeki en tehlikeli yerdi.'' ifadelerini kullandı.

REKOR MİKTARDA TAZMİNAT ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Hakim Corum, acılı aileye 951 milyon dolar (yaklaşık 39 milyar TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak söz konusu hastane 2024 yılında iflas başvurusu yaparak tüm şubelerini satışa çıkardı. Böylelikle mahkemenin belirlediği tazminatın ne kadarının ödeneceği henüz bilinmiyor.