Hindistan'da feci olay! Çöken bina 15 kişiye mezar oldu

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Maharashtra eyaletinin Virar kentinde bulunan 4 katlı bina çöktü.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Yetkililer, olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, yasa dışı şekilde inşa edildiği öne sürülen binanın müteahhidinin gözaltına alındığını kaydetti.
