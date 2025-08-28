Pes dedirten ihmalkârlık! 2 yaşındaki çocuğu 9 yaşındaki ağabeyine emanet etti, sonrası facia...

Kan donduran olay ABD’de yaşandı. 23 aylık, 3 yaşında ve 9 yaşında olan üç çocuğuyla yaşayan Angelia Varner, evinin otoparkına inmeden önce 23 aylık bebeğini birkaç dakikalığına abisine emanet etti.

23 AYLIK BEBEK 2. KATTAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, bu sırada açık pencerenin kenarında oynayan bebek tırmanarak 2. kattan düştü. Komşular gördükleri karşısında şaşkına dönerken, olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

CAMIN AÇIK OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, küçük bebeğin düştüğü pencerenin "önemli ölçüde" yırtılmış bir sinekliği olduğunu tespit ederken, Varner'ın polise, sinekliğin birkaç aydır yırtık olduğunu ve o gün evden çıkarken camın açık olduğunu bildiğini söylediği iddia edildi. Varner’ın evi soğutmaya çalıştığı kaydedildi.

DIŞARI SARKTIKLARINI GÖRMÜŞLER

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan ev sahibi, Varner’ın pencerenin onarılmasını hiç talep etmediğini söylerken komşuları da üç çocuğun sık sık "açık pencerede oynadığını veya dışarı sarktığını" gördüklerini bildirdi.

Çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklanan 35 yaşındaki annenin 2 Eylül'de mahkemeye çıkması bekleniyor.