Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Pes dedirten ihmalkârlık! 2 yaşındaki çocuğu 9 yaşındaki ağabeyine emanet etti, sonrası facia...

Pes dedirten ihmalkârlık! 2 yaşındaki çocuğu 9 yaşındaki ağabeyine emanet etti, sonrası facia...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pes dedirten ihmalkârlık! 2 yaşındaki çocuğu 9 yaşındaki ağabeyine emanet etti, sonrası facia...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Angelia Varner, evinin otoparkına inerken 23 aylık bebeğini 9 yaşındaki oğluna emanet etti. Bu sırada ikinci katın penceresinden düşen 23 aylık çocuk ağır yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Varner, 'çocuk ihmali' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kan donduran olay ABD’de yaşandı. 23 aylık, 3 yaşında ve 9 yaşında olan üç çocuğuyla yaşayan Angelia Varner, evinin otoparkına inmeden önce 23 aylık bebeğini birkaç dakikalığına abisine emanet etti. 

Pes dedirten ihmalkârlık! 2 yaşındaki çocuğu 9 yaşındaki ağabeyine emanet etti, sonrası facia... - 1. Resim

23 AYLIK BEBEK 2. KATTAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, bu sırada açık pencerenin kenarında oynayan bebek tırmanarak 2. kattan düştü. Komşular gördükleri karşısında şaşkına dönerken, olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. 

CAMIN AÇIK OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, küçük bebeğin düştüğü pencerenin "önemli ölçüde" yırtılmış bir sinekliği olduğunu tespit ederken, Varner'ın polise, sinekliğin birkaç aydır yırtık olduğunu ve o gün evden çıkarken camın açık olduğunu bildiğini söylediği iddia edildi.  Varner’ın evi soğutmaya çalıştığı kaydedildi.  

DIŞARI SARKTIKLARINI GÖRMÜŞLER

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan ev sahibi,  Varner’ın pencerenin onarılmasını hiç talep etmediğini söylerken komşuları da üç çocuğun sık sık "açık pencerede oynadığını veya dışarı sarktığını" gördüklerini bildirdi.

Çocuk ihmali suçlamasıyla tutuklanan 35 yaşındaki annenin 2 Eylül'de mahkemeye çıkması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eşi dehşeti yaşattı! Ayten Alıcı’nın acı haberi 20 gün sonra geldiBASKİ su kesintisi sorgulama! Balıkesir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos Susurluk, Bandırma su kesintisi listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hindistan'da feci olay! Çöken bina 15 kişiye mezar oldu - DünyaKatliam gibi kaza! Çöken bina 15 kişiye mezar olduMossad’ın yenilmezlik masalı Türkiye’de bitti! Avcı av oldu - DünyaMossad’ın yenilmezlik masalı Türkiye’de bitti!Beyaz Saray’dan şok karar! CDC direktörü kovuldu, İstifa fırtınası başladı - DünyaABD'de istifa dalgası başladı!Tarihi belli oldu! Kilolu yolcular artık iki koltuk satın alacak - DünyaTarihi belli oldu! Kilolu yolcular artık iki koltuk satın alacakRus füzesi AB Delege Binası'na isabet etti! - DünyaRus füzesi AB misyonuna isabet ettiABD'de yürek yakan olay! Maganda kurşunu anne ile bebeğini ayırdı - DünyaYürek yakan olay! Maganda kurşunu anne ile bebeğini ayırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...