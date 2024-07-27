Orta Doğu'da savaş başlıyor! Golan Tepeleri vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlarla Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Lübnan’dan atılan roketlerle İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde bir futbol sahası hedef alındı. Saldırıda 9 kişinin öldü ve 34 şahıs da yaralandı. Hizbullah İsrail'e misilleme yapıldığını belirtirken, Golan saldırısını üstlenmedi. Öte yandan saldırı sonrası İsrail Savunma Bakanı Gallant acil toplantıya başladı. İsrail Savunma Bakanı Katz ise saldırıyı "topyekün bir savaş" olarak değerlendirdi.

Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yerle bir eden İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeyi sürdürüyor. İsrail-Hizbullah geriliminin tırmanışı, Orta Doğu'da daha büyük bir felaketin habercisi oldu.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde yer alan ve yoğunlukla Dürzilerin bulunduğu Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısı düzenlenerek futbol sahası hedef alındı. Saldırıyı Hizbullah üstlenmezken, misilleme yapıldığı açıklaması da geldi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR!

Haberde, roketlerin futbol sahasına isabet ettiği, 9'i ağır 34 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusu, yaralıların tahliyesi için bölgeye helikopter yönlendirildiğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir yerleşkeye katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediği belirtildi, ancak Mecdel Şems'in ismi zikredilmedi.

HİZBULLAH "ASKERİ HEDEFLERE SALDIRDIK" DEDİ

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kfarkilla beldesine yönelik saldırıya misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon Tugayı'na bağlı Zibdin askeri üssü, Beyrt Hillel'deki Sehl Tugayı ile Maali Golan Kışlası'ndaki Hermon Tugayı karargahının vurulduğu kaydedildi.

SAVUNMA BAKANI GALLANT'DAN ACİL TOPLANTI

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun saldırının ardından ABD’de güvenlik istişarelerinde bulunduğu belirterek harekete geçtiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey savunma yetkilileriyle bir değerlendirme acil toplantı yaptığı belirtildi.

HİZBULLAH: MECDEL ŞEMS SALDIRISIYLA BAĞLANTIMIZ YOK

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mecdel Şems'teki bir futbol sahasına yönelik düzenlenen roketli saldırıya değinildi.

"Hizbullah'ın, İsrail ve diğer medya organlarında, Mecdel Şems saldırısının arkasında İslami Direniş'in (Hizbullah) yer aldığı iddialarını kesinlikle yalanladığı" ifade edilen açıklamada, Mecdel Şems olayıyla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığı ve kendilerine yönelik tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"TOPYEKÜN BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYIZ"

Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nde İsrail'i hedef almasının üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Katz, Netanyahu ile konu hakkında görüştüklerini beliirterek, “Hizbullah’ın tüm kırmızı çizgileri aştığına şüphe yok, topyekün bir savaşla karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

4 HİZBULLAH MENSUBU HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medyada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında bir noktada güçlü bir patlama meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

Öte yandan Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

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